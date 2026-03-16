Calizzano, l'appello del Comune: "Sosteniamo la Croce Azzurra, servono nuovi volontari"

Il Comune di Calizzano lancia un appello alla cittadinanza per sostenere la Croce Azzurra, realtà fondamentale per il soccorso e l’assistenza sanitaria sul territorio.
"Da sempre punto di riferimento per la comunità, garantisce ogni giorno interventi di emergenza e servizi sanitari grazie all’impegno dei militi volontari che dedicano tempo, energie e passione al bene di tutti. A loro va il nostro ringraziamento", commentano dall’amministrazione comunale.
"Proprio per continuare a garantire questo servizio essenziale, oggi più che mai è necessario il supporto di nuovi volontari e soci. Nei piccoli centri come il nostro, servizi fondamentali come il soccorso sanitario possono esistere solo grazie alla partecipazione attiva dei cittadini. Anche la disponibilità per un solo turno o un piccolo contributo possono fare la differenza nel mantenere viva questa importante realtà".
Il sindaco Olivieri e l’amministrazione comunale fanno quindi proprio l’invito della Croce Azzurra, incoraggiando tutti a partecipare: "Rinnovando la tessera, diventando soci oppure informandosi sulle opportunità di volontariato".
Sarà possibile rinnovare la tessera o ricevere informazioni presso l’ufficio turistico in piazza San Rocco dal 14 marzo al 4 aprile, il martedì e il sabato mattina dalle 9 alle 13.