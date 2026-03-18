Savona, a Villapiana i cittadini si trasformano in giardinieri per arricchire le aiuole con nuove piante

Cura comune degli spazi verdi del quartiere. L'invito, lanciato dal Comitato Villapiana La Rusca, è per giovedì 19 marzo alle ore 10.30, data in cui è stata programmata un’iniziativa di piantumazione di fiori ai Giardini delle Trincee.

L’evento vuole coinvolgere cittadini e volontari in un momento di collaborazione dedicato al miglioramento e alla valorizzazione del giardino pubblico. L’obiettivo è rendere l’area più accogliente e colorata attraverso la piantumazione di nuove piante e la sistemazione delle aiuole.

Il Comitato spiega che ci sono diversi modi per partecipare all’iniziativa: portare una pianta succulenta o un po’ di terriccio per succulente, aiutare a preparare le aiuole per la piantumazione oppure piantare le nuove piante insieme agli altri volontari.

L’iniziativa è aperta a tutti: residenti, famiglie e chiunque voglia contribuire a prendersi cura di uno spazio condiviso. Il Comitato invita la comunità a partecipare attivamente, trasformando la mattinata in un’occasione di incontro e collaborazione.

"Saremo felici di avervi come giardinieri!" è il messaggio rivolto ai cittadini dagli organizzatori, che puntano a coinvolgere il quartiere in un gesto semplice ma significativo per l’ambiente urbano.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire il comitato sui social: @comitatoVillapianaLaRusca.