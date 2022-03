Covid: numeri in aumento e tasso di positività sopra il 14%, in Liguria sono 1.572 i nuovi contagiati

Numeri anche oggi in aumento, soprattutto il tasso di positività che cresce nuovamente in regione, nel quotidiano bollettino Covid della Regione.

Sono infatti 1.572 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.137 tamponi effettuati (3.472 molecolari e 7.665 test rapidi antigenici), uno ogni 7,08 pari al 14,11%.

Nella provincia di Imperia sono 167 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 258 del savonese, gli 862 di Genova e i 283 di Spezia. Calano un po’ i ricoveri su base regionale.

Da registrare purtroppo quattro decessi.

Tamponi processati con test molecolare: 2.327.096 (+3.472)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.609.92 (+7.665)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi: 363.155 (1.572)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 15.117 (+591)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.470 (+80)

Savona 2.256 (+110)

Genova 8.449 (+281)

La Spezia 2.170 (+126)

Residenti fuori regione o estero 335 (+15)

Altro o in fase di verifica 437 (+11)

Totale 15.117 (+691)

Ospedalizzati: 248 (-4); 11 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 31 (=); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 46 (-2); 1 (=) in terapia intensiva

San Martino - 62 (+4); 2 (=) in terapia intensiva

Galliera - 40 (-1); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 5 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 28 (=); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 12 (+3); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 24 (-7); 2 (+1) in terapia intensiva

* 2 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 13.452 (+132)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 3421.875 (+977)

Deceduti: 5.163 (+4);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 36 (-4)

Asl 2 - 432 (+37)

Asl 3 - 1.068 (+15)

Asl 4 - 37 (+13)

Asl 5 - 178 (+5)

Totale - 1.751 (+66)

Dati sulle dosi di vaccino 16/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.530.617

Somministrati: 3.432.945

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 97%