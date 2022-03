Finalborgo, eradicato anche il ceppo di uno degli storici eucalipti di via Aquila

E' stato definitivamente rimosso nei giorni scorsi uno dei tre grandi eucalipti di via Aquila a Finalborgo, nei pressi del capolinea dei bus.

Piante di imponenti dimensioni a cui, nel corso dei decenni, si sono anche un po' affezionate diverse generazioni di finalborghesi. Tant'è che sui social network, alla vista della sparizione completa di una di queste alberature, sono immediatamente scattati il dispiacere e, in alcuni casi, anche l'indignazione dei cittadini.

"L'albero era già stato abbattuto, non era stato eradicato completamente per difficoltà nell'eliminazione del ceppo - spiega il vicesindaco e assessore al Verde Pubblico, Andrea Guzzi - Il tronco tagliato ha rigettato e a quel punto l'albero, considerato già da tempo pericoloso in quanto malato, come riportato dalle schede degli agronomi, è stato estirpato appena è stato possibile finanziare l'intervento".

"Vorrei infatti ricordare che ogni abbattimento per l'ente è un costo, non viene quindi fatto a cuor leggero" conclude.