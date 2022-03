Peste Suina, il sindaco di Stella "tuona" contro una parte della commissione ambiente: "Come lo giustifichiamo alle attività che sono in ginocchio?"

"Mi vergogno in questi momenti di essere un amministratore, come ci giustifichiamo davanti ai cittadini e alle attività che da anni hanno lavorato sul turismo? Noi ci mettiamo la faccia, viviamo il territorio, a Roma no. È una follia".

Parole forti quelle del sindaco di Stella Andrea Castellini che ha voluto commentare la presa di posizione della commissione Ambiente del Senato che è stata chiamata a formulare un parere di merito sulla diffusione della peste suina africana negli allevamenti.

Come specificato dal senatore savonese della Lega Francesco Bruzzone "una maggioranza composta da Leu, M5S e Pd, appiattita su un imbarazzante ideologismo animalista, ha rigettato il mio parere che prevedeva un piano di gestione della fauna selvatica e dei cinghiali pragmatico e comprensivo di molteplici ipotesi atte al contenimento della peste, approvando invece un piano di gestione da attuarsi esclusivamente con 'metodi ecologici', cioè senza abbattimenti, forse nella convinzione che i cinghiali si suicidino da soli".

E dopo la presa di posizione del primo cittadino di Sassello Daniele Buschiazzo anche Castellini è un fiume in piena su questo tema che sta mettendo in ginocchio più di un settore.

"È fondamentale in modo estremamente urgente creare una unità di progetto come in Sardegna o lo facciamo oggi o fallirà una serie di imprese di cui già abbiamo fatto ammazzare i suini negli allevamenti - continua Castellini - Come lo giustifico alle attività che rischiano di fallire perchè le persone non possono fare outdoor?

Cosa pensano di fare? La primavera è ad un passo. Stiamo ospitando i profughi, non siamo usciti dalla pandemia e cosa stiamo facendo sulla peste suina? Uccidiamo così non solo la Liguria ma anche una parte del terzo settore della provincia di Savona. Senza considerare che basta anche solo un caso nel savonese per aumentare la recinzione della zona rossa ed essere chiusi dieci anni"

"Chi ha di fatto arrestato questo percorso si prenda le proprie responsabilità venendo qua a giustificarsi o a spiegare la decisione - continua il primo cittadino di Stella - Se il senatore Bruzzone non faceva questo video non avremo saputo nulla".