Pd Savona: “La giunta Toti sulla sanità non ha una visione. In Liguria e nella nostra provincia è allo sfascio”

Ieri la commissione consiliare, oggi le conclusioni da parte degli esponenti del Partito Democratico Unione comunale di Savona: “La commissione consigliare svoltasi ieri a Palazzo Sisto ha evidenziato chiaramente quello che denunciamo da tempo: la giunta Toti sulla sanità non ha una visione”.

“Gli esempi, evidenziati anche ieri negli interventi in audizione, sono moltissimi e testimoniano come la sanità in Liguria e in provincia di Savona sia ormai allo sfascio – continuano -. E questo è vero sia per quello che riguarda le strutture ospedaliere, sia il sistema nel suo complesso: non si progetta, non si programma e si chiude. E questo vale non solo a Savona, ma anche a Pietra Ligure, a Cairo e ad Albenga”.

“L’impegno concreto che il sindaco e la giunta di Savona stanno portando avanti sul tema ha riacceso un’importante dibattito: quale sarà il futuro della sanità provinciale? E quale quello dell’ospedale San Paolo? A queste innumerevoli mancanze si aggiunge una programmazione del Pnrr in terribile ritardo con il rischio di perdere investimenti importanti”, concludono.