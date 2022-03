"Aria nuova Per Albenga", il 19 e 20 marzo raccolta firme a favore del Pronto Soccorso e a tutela dell’ospedale

Ad Albenga è confermato l’appuntamento, per sabato 19 marzo in viale Martiri della Libertà e per domenica 20 in piazza del Popolo, con la raccolta firme a favore del Pronto Soccorso e a tutela dell’ospedale di Albenga voluta dal gruppo civico "Aria nuova Per Albenga".

"Ognuno è giusto che manifesti come ritiene - spiega Diego Distilo - noi abbiamo deciso di raccogliere più firme possibili da presentare al presidente Toti per far capire che i cittadini del comprensorio ci mettono la faccia e che tengono molto al nostro ospedale".

"Accorrete numerosi sabato 19 marzo, tutto il giorno in viale Martiri della Libertà all'inizio in direzione mare, e domenica 20 in piazza del Popolo - ha concluso Distilo - solo così possiamo far capire che siamo uniti".