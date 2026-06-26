Manutenzione della centrale termica della caserma dei pompieri di Albenga: consigliere provinciale Distilo: "Un passo avanti a sostegno di una struttura al servizio dell’intero comprensorio"

Nell’ambito dei nuovi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici provinciali programmati dalla Provincia di Savona, è stato stanziato, tramite la variazione di assestamento generale approvata dal Consiglio provinciale, un finanziamento pari a 70.000 euro destinato ai lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica della Caserma dei Vigili del Fuoco di Albenga, immobile di proprietà dell’Ente.

L’intervento è finalizzato a garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della struttura e prevede, in particolare, la messa a norma dei locali della centrale termica, la sostituzione del generatore di calore e le attività di progettazione specialistica.

«Le risorse destinate alla stazione rappresentano un primo passo concreto per testimoniare la vicinanza della Provincia ai Vigili del Fuoco di Savona e, in particolare, alla sede di Albenga, che riveste un ruolo strategico per l’intero comprensorio. L’obiettivo è intervenire progressivamente per risolvere le problematiche della caserma e garantire condizioni adeguate per la permanenza del presidio» dichiara il Consigliere provinciale delegato ai Lavori pubblici, Diego Distilo.