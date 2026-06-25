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Eventi | 25 giugno 2026, 10:00

Albenga, debutta "Sixty for good": un libro tra corsa, vita e solidarietà

Alla rassegna "Un mare di fitness" la prima presentazione dell’opera di Fabrizio Fattor: il ricavato sosterrà la Neuro-Oncologia del Gaslini

Albenga, debutta &quot;Sixty for good&quot;: un libro tra corsa, vita e solidarietà

Avrà luogo, nell’ambito della manifestazione “Un mare di fitness” ad Albenga, in piazza De André, dal 26 al 28 giugno, l’esordio al pubblico del volume “Sixty for good – Ogni passo conta”, opera prima di Fabrizio Fattor (con Roberto Monleone).

Si tratta del diario di viaggio verso la maratona di Amburgo, disputata dall’autore per festeggiare il suo sessantesimo compleanno: un racconto di corsa e di vita, alla ricerca dell’eco prodotta dai passi compiuti sulla strada, e non soltanto.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’APS Rachele Franchelli: contribuirà a una raccolta fondi che sostiene l’acquisto di apparecchiature medicali per il reparto di Neuro-Oncologia dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

Il libro verrà presentato più diffusamente durante la rassegna “Albenga d’autore 2026”, dal 3 al 7 luglio prossimi.

Redazione

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