Albenga ospita “Monumentini”: dal 4 luglio al 6 settembre a Palazzo Scotto Niccolari le opere di Luca Petraglia realizzate con i mattoncini Lego®

Albenga si prepara ad accogliere “MONUMENTINI”, la mostra che segna il ritorno in città dell’artista Luca Petraglia e che sarà ospitata nelle sale di Palazzo Scotto Niccolari dal 4 luglio al 6 settembre 2026.

L’esposizione propone un affascinante percorso dedicato all’arte e all’architettura italiana reinterpretate attraverso i mattoncini LEGO®, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare alcune tra le più celebri architetture del nostro Paese ricostruite con straordinaria accuratezza e attenzione ai dettagli.

Le opere di Luca Petraglia sono il risultato di un lungo lavoro di progettazione, ricerca e studio, capace di trasformare i mattoncini in vere e proprie opere d’arte, nelle quali tecnica, creatività e passione si fondono dando vita a monumenti di grande impatto visivo.

Ad arricchire ulteriormente la mostra sarà la partecipazione, in qualità di special guest, di Stefano Mapelli, tra i più apprezzati LEGO builder italiani, che esporrà alcune delle sue opere più rappresentative.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Matti per i Mattoncini e con il patrocinio del Comune di Albenga, con l’obiettivo di offrire per tutta la stagione estiva un’occasione di incontro tra arte, architettura e creatività, attraverso un linguaggio capace di coinvolgere e appassionare visitatori di tutte le età.

La mostra sarà visitabile presso Palazzo Scotto Niccolari, in via Medaglie d’Oro 7, dal 4 luglio al 6 settembre 2026. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli orari di apertura e tutte le informazioni utili per organizzare la visita.



