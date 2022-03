Varazze, il 20 marzo l'artista Ylli Plaka inaugura la mostra "Che Luna"

Domenica 20 marzo alle ore 11 in Viale Nazioni Unite, presso i Giardini antistante la rotonda, sarà inaugurata l’opera “Che Luna’ dell’artista Ylli Plaka, rifacimento della scultura già presente dal 2014 a Varazze ma deteriorata dal tempo e dagli agenti atmosferici.

L’espressione artistica di Ylli Plaka si sviluppa attraverso l’uso di varie tecniche e materiali: dall’argilla al grès salato, dalla cottura di tradizione all’impiego della cottura con il metodo raku che avviene in assenza di ossigeno.

Nato a Tirana il 4 Gennaio 1966. Nella stessa città si diploma in scultura e ceramica all'Accademia di Belle Arti dove segue i corsi dello scultore Thoma Thomai. Nel 1991 si trasferisce in Italia. E' uno dei più interessanti e dotati scultori in ceramica del panorama italiano. Oltre alla formidabile capacità di fondere luci, forme e colori in un'armonia visionaria, Plaka sorprende per la profondità intellettuale, per la maestria al servizio dell'invenzione ma soprattutto per quel rigore che fa della sua opera un momento di grande interesse culturale e artistico.