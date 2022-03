Potenziamento del San Paolo, sviluppo della sanità territoriale e maggior coinvolgimento del territorio nel Piano socio-sanitario: fronte comune dei sindaci del distretto savonese

Un ordine del giorno omogeneo da presentare nei Consigli comunali del distretto che chieda il potenziamento dell’ospedale San Paolo; lo sviluppo della sanità territoriale; un maggior coinvolgimento del territorio nel Piano socio-sanitario.

Sono i contenuti di un ordine del giorno omogeneo che i sindaci del Distretto sottoporranno - seguendo ciò che farà Russo a Savona - ai propri Consigli Comunali per sancire un’azione sul tema della salute da portare avanti congiuntamente e perché anche la cittadinanza sia informata della comune volontà delle amministrazioni.

E’ il risultato della riunione tra tutti i sindaci del Distretto che si sono incontrati oggi pomeriggio in Comune a Savona.

“E’ stato un incontro molto positivo - commenta il sindaco Marco Russo - il distretto si ritrova coeso su una linea comune. Tutti noi condividiamo l’importanza del San Paolo come ospedale provinciale che, dunque, va valorizzato e rafforzato nell’ambito di una visione complessiva del territorio. In quest’ottica sono necessarie risposte immediate su urgenza ed emergenza, in particolare Centro Ictus e angiografo. E’ condivisa anche la necessità di realizzare una rete socio-sanitaria territoriale con il coinvolgimento dei Comuni”.

Russo aveva invitato i sindaci per condividere con loro quanto emerso nell’incontro del 25 febbraio con il presidente della Regione, Giovanni Toti. La riunione di distretto ha avuto un esito più che positivo: “Il territorio deve assumere una voce unica per essere ascoltato”.