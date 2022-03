Alassio, "Sulla Strada Giusta" torna in presenza: appuntamento dal 21 al 25 marzo

"Visto il successo ottenuto ed il gradimento riscontrato nelle precedenti edizioni dell’evento denominato “Sulla strada giusta” - spiega Marco Melgrati, Sindaco di Alassio - l’Amministrazione Comunale, pur con le difficoltà legate al periodo, ha preso atto del riscontro ottenuto presso le scuole cittadine, la partecipazione attiva degli studenti ma anche di tutte le Forze dell'Ordine e delle Associazioni di Volontariato e ha così deciso di proseguire su un percorso già tracciato, tornando in presenza, con le dovute attenzioni e nel rispetto della normativa vigente in tema di emergenza sanitaria".

"Quella che è partita come un'iniziativa per sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto delle norme del codice della strada - prosegue Melgrati- è diventato oggi qualcosa di molto più ampio e strutturato grazie all'impegno e la capacità organizzativa del Comandante della Polizia Municipale, Francesco Parrella. In un certo senso possiamo considerare "Sulla Strada Giusta" un piccolo master in educazione civica organizzato in modo tale da intercettare l'attenzione dei giovani e coinvolgerli attivamente in processi educativi di conoscenza e vivere civile".