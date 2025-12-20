Natale ad Andora con il cimento, i mercatini, ma anche musica e cultura

Musica, giocolieri, artisti di strada nel Natale di Andora che si prepara a vivere le Festività Natalizie con un calendario di appuntamenti che fino al 6 gennaio, animeranno il territorio comunale e Palazzo Tagliaferro con iniziative dedicate a famiglie, bambini, giovani e anziani, valorizzando tradizione, cultura, musica, sport e solidarietà.

Il programma è promosso dall’Amministrazione Comunale di Andora in collaborazione con associazioni e realtà del territorio.

Domenica 21 dicembre – Si rinnova il seguitissimo appuntamento con Guide all’Ascolto – incontro dedicato ai grandi protagonisti dell' Opera lirica raccontati dai maestri Mattia Pelosi e Nicholas Tagliatini. Appuntamento nella Sala Polivalente di Palazzo Tagliaferro, ore 16.00. Ingresso Libero.

Sabato 27 dicembre – Animazione in piazza Santa Maria (ore 16.00) con “Quello che manca a Natale.

Da sabato 27 dicembre a martedì 6 gennaio - Mostra fotografica Il passato e il presente di Andora in un unico scatto – Cappella di Palazzo Tagliaferro.

Il passato e il presente di Andora in un unico scatto. È questo il senso della straordinaria collezione di immagini realizzate da Roberto Bertulazzi, al centro della mostra fotografica “Andora dal passato al presente: un unico scatto tra memoria e meraviglia”, organizzata dalla Pro Loco di Andora con il Patrocinio del Comune di Andora. L’inaugurazione è in programma venerdì 27 dicembre alle ore 18:00, con brindisi con gli ideatori e pubblico. L’esposizione propone un dialogo tra fotografie storiche e immagini contemporanee, offrendo uno sguardo sull’evoluzione del territorio e sui cambiamenti che hanno attraversato la comunità nel tempo. La mostra nasce da un’idea di Roberto Bertulazzi, ed è realizzata a partire dalle immagini storiche della collezione privata del compianto storico fotografo di Andora Marino Vezzaro. Ogni immagine ha una didascalia curata da Mario Vassallo. La mostra sarà apertsa nella Cappella di Palazzo Tagliaferro dal 28 dicembre al 6 gennaio, con orario di apertura dalle 9:30 alle 12:30.

Domenica 28 dicembre – Inaugurazione mostra d’arte - Brunch e visita guidata a Palazzo Tagliaferro per l’apertura della mostra “Là dove nascono i racconti. Miti, memorie e apparizioni nelle narrazioni del mondo” a cura di CIE Contemporary, nelle sale del piano Nobile di Palazzo Tagliaferro. con le opere degli artisti Francesco Bongiorni · Shinwook Kim e Ibrahima Thiam.

Inaugurazione nel Contemporary Culture Center domenica 28 dicembre ore 11.30 alla presenza del Sindaco di Andora Mauro Demichelis e del Vicesindaco con delega alla Cultura, Daniele Martino.

il pubblico è invitato a partecipare a una formula di apertura mattutina con brunch e visita guidata alla mostra, dalle 12.00 alle 16.00, per vivere l’esperienza espositiva in modo conviviale e partecipato.

Un’occasione speciale per scoprire la mostra in un’atmosfera informale, tra racconto, arte e condivisione.

La mostra riunisce tre artisti provenienti da differenti contesti culturali che, attraverso linguaggi diversi — illustrazione e fotografia — indagano il mito come strumento di conoscenza, memoria identitaria e fenomeno culturale contemporaneo. Le opere di Francesco Bongiorni, Shinwook Kim e Ibrahima Thiam danno vita a una narrazione corale in cui il racconto diventa una chiave per interrogare l’invisibile e riflettere sul rapporto tra passato e presente.

Concerto Natalizio – a cura del Andora a cura dell’Associazione Amusando ore 21.00 nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria

Martedì 30 dicembre - Aspettando Capodanno che vien ballando con l’animazione di Gianni Rossi, Ore17.30, in Piazza Santa Maria

Mercoledì 31 dicembre – ILLUMINO Kermesse con trampolieri e performer itinerante da Via Roma a Piazza Santa Maria, alle ore 17.30

Giovedì 1° gennaio - 8ª Edizione Cimento Invernale – Torna il tradizionale bagno di inizio anno, organizzato dal Comune di Andora e dalla LEGA NAVALE ITALIANA sez. di Andora. Appuntamento il 1° gennaio 2026 presso i Bagni Holiday e la spiaggia antistante. L’evento inizierà alle ore 10,30 con l’iscrizione dei partecipanti e la consegna della borsa gadget, in cotone riciclato. Il Cimento sarà presentato da Gianni Rossi che come tradizione trasformerà il cimento in una festa sulla spiaggia. L’ingresso in acqua è previsto intorno alle ore 11,30.

ll cimento invernale di Andora premierà il partecipante più longevo, il più giovane; quello proveniente da più lontano, il più estroso e il gruppo più numeroso.

A disposizione dei partecipanti vin brulé degli Alpini della Val Merula, Docce calde e cabina per il cambio, oltre all’assistenza in mare a cura dei bagnini, e dell’Associazione Bagni Marini e a terra della CROCE BIANCA.

Il comune ringrazia i Bagni Holiday, l'Associazione Bagni Marini, il Gruppo Alpini della Val Merula, la Croce Bianca sez. di Andora, Supercar per il prezioso supporto.

Venerdì 2 gennaio - Presentazione del libro Don Pietro Enrico 1911–1944 - A cura dell’ANPI Andora sez. CION, Sala Polivalente Palazzo Tagliaferro, ore 21.00

Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio

Olistica-Mente – Fiera Olistica - a cura dell’Associazione Dien Chen Bu Qioc Chau Italia, presso il Bocciodromo di Via Marco Polo, dalle 9.30 alle 21.00

Da venerdì 2 a lunedì 5 gennaio - Mercatino della Befana a cura dell’Associazione Vivi la Riviera Via Roma, dalle 10.00 alle 19.00

Da venerdì 2 a martedì 6 gennaio - Regata Zonale Ilca Dinghy a cura del Circolo Nautico Andora - Porto Turistico di Andora

Sabato 3 gennaio - Un Mare di Musica - Presentazione della rassegna con Nando Rizzo, nella Sala Polivalente Palazzo Tagliaferro. Ore 17.30

Da sabato 3 a lunedì 5 gennaio - 26ª Edizione Torneo Nazionale della Befana a cura dell’A.S.D. Alassio–Laigueglia P.G.D. Volley, presso il Palazzetto dello Sport, dalle 8.00 alle 19.30

Domenica 4 gennaio - Presepe Vivente a cura del Comitato Presepe Vivente, in Località Duomo dalle ore 14.00

Martedì 6 gennaio - Festa della Befana a cura dell’Associazione Andora Più, nel Porto Turistico di Andora, alle ore 11.00

MOSTRE ED EVENTI COLLATERALI

Le Sale del Palazzo dei Principi incontrano l’Arte di Julien Spiewak a Borgo Castello nella Chiesa Santi Giacomo e Filippo- Ingresso libero. Orari di visita: dalle 14.00 alle 16.30. La mostra prosegue 13 – 14 – 20 – 21 – 26 – 27 dicembre 2025 e 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 11 gennaio 2026

30 dicembre - Talk con l’artista Julien Spiewak, ore 16.00 nella chiesa dei SS Chiesa SS Giacomo e Filippo

Martedì 30 dicembre – ore 15.00

Borgo Castello - Paraxo e Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo,

Martedì 30 dicembre alle ore 15.00,il Paraxo e la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo ospiteranno un evento speciale dedicato alla mostra Le Sale del Palazzo dei Principi incontrano l’Arte di Julien Spiewak, aperta in concomitanza all'inaugurazione del Paraxo e della visita di S.a. S Alberto II di Monaco.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria dell’artista, che arriverà appositamente da Parigi per incontrare il pubblico. Il programma prevede un talk di approfondimento sul progetto espositivo e sul percorso artistico di Julien Spiewak, fotografo parigino noto a livello internazionale per il ciclo Corps de Style, una ricerca avviata nel 2005 che indaga il rapporto tra corpo, spazio storico e memoria. Le opere in mostra, realizzate nelle Sale del Palazzo dei Principi di Monaco, hanno instaurato da subuto un dialogo inedito con lo spazio sacro della chiesa, creando un confronto suggestivo tra storia, architettura e fotografia contemporanea.

Al talk interverranno: Mauro Demichelis, Sindaco del Comune di Andora Corrado Siffredi Presidente della Fondazione Borgo Castello , Fulvio Gazzola, Presidente dell’Associazione Siti Storici Grimaldi Daniele Martino, Vicesindaco con delega alla Cultura del Comune di Andora Christine Enrile, curatrice della mostra e Julien Spiewak, artista

A seguire, il pubblico potrà partecipare a una visita guidata alla mostra insieme all’artista, un’occasione rara per approfondire direttamente con l’autore il senso delle opere, il metodo di lavoro e il dialogo instaurato con i luoghi storici. L’incontro si concluderà con un brindisi finale.

L’iniziativa rappresenta un momento di particolare rilievo culturale per la città di Andora, rafforzando il dialogo tra territorio, istituzioni e arte contemporanea, e offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare uno dei protagonisti della fotografia europea contemporanea. La mostra sarà ancora visitabile a ingresso libero dalle 14.00 alle 16.30 il 2,3,4,5,6, 10 e 11 gennaio.