A Borghetto sorgerà un bosco in pieno centro, Canepa: "Una grandissima opportunità per il nostro paese"

Lo scorso anno l’amministrazione comunale di Borghetto, mettendo a disposizione un’area di c.ca 12.000 mq, aveva sottoscritto un protocollo di intesa con l'azienda “AzzeroCO2”, società costituita da Legambiente e Kyoto Club, promotrice di una campagna nazionale che offre ad aziende ed enti pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione della quota di emissioni clima alteranti in atmosfera, attraverso progetti mirati a neutralizzarne il carico ambientale e tramite questa aderire al progetto “Mosaico Verde” che ha come obiettivo la “riforestazione e riqualificazione ambientale di aree verdi nel territorio comunale”.

Nei giorni scorsi, la società AzzeroCO2 ha acquisito la volontà di un investitore privato che ha scelto proprio l’area di Borghetto per mettere a dimora c.ca 800 alberi in una porzione di territorio attualmente spoglia sita all’interno dell’area urbana. Ma non solo, l’investitore si occuperà della loro manutenzione per almeno due anni.