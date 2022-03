Meteo, qualche precipitazione e aria più fredda da domenica

Dopo la sabbia di stampo siberiano ecco un week-end dalla doppia faccia. Ancora qualche precipitazione a ridosso dei rilievi alpini del Piemonte meridionale ed occidentale con temperature in progressiva discesa, soprattutto le minime, dai valori molto miti di questi giorni a numeri più consoni alla stagione. A mancare saranno anche le precipitazioni significative, l’ammontare della poca pioggia caduta non servirà a lenire la profonda siccità che ci attanaglia da mesi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, venerdì 18 a domenica 20 marzo

Cielo coperto, con piogge in tarda mattinata sino a pomeriggio inoltrato su Piemonte meridionale ed occidentale. Irregolarmente nuvoloso con schiarite domani. Più nubi domenica su Piemonte con qualche precipitazione mattutina in prossimità dei rilievi meridionali e occidentali. Termometro su valori invernali in Piemonte. Minime in pianura intorno 3 - 6°C e massime 9- 10°C. Al mare minime intorno 8- 12°C e massime 14-16°C. In pianura moderati da Nord, forti in montagna, al mare forti da Nord.

Da lunedì 21 marzo

Cielo poco od irregolarmente nuvoloso, come il resto della prossima settimana. Generalmente ventoso.

