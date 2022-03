Peste suina, vice presidente Piana: "Nel dispositivo ministeriale accolti gli emendamenti di Regione Liguria"

"Apprendiamo con favore i segnali di apertura da parte del Ministero della Salute nel decreto direttoriale adottato questa sera. Alcuni emendamenti importanti avanzati da Regione Liguria sono stati accolti e questo consentirà piu facilmente di derogare ai divieti vigenti, pur nelle more della conversione del decreto legge, nel rispetto delle misure di biosicurezza. Un lavoro, frutto di ripetute riunioni, che ci porta a proseguire nella giusta direzione sulle modalità di controllo del cinghiale e che, soprattutto, lascia ben sperare per un graduale ritorno alla normalità. Penso ad attività come quelle agricole, della selvicoltura e dell'outdoor". Lo ha dichiarato in una nota il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura Alessandro Piana.