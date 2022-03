Albisola, inaugurato il Lido dei Cimentisti d'Inverno: scoperta una targa (FOTO)

I versi del XXXIII Canto del Purgatorio della Divina Commedia. Questo è quanto è stato impresso nella targa dedicata ai cimentisti d'inverno inaugurata ieri mattina all’ultima spiaggia di Albisola, conosciuta come Angolo Azzurro.



La targa in ceramica realizzata dalle Ceramiche Guarino Fg è stata intitolata proprio al Lido dei Cimentisti d’Inverno, per la prima volta in Italia.



Hanno partecipato cimentisti di tutta la Liguria in special modo quelli dell’associazione dei Nuotatori del Tempo Avverso capitanati dal presidente Roberto Giuria, con il quale il comune ha organizzato la cerimonia.



"Un doveroso oltre che voluto e piacevole riconoscimento al gruppo di assidui e affezionati frequentatori della spiaggia (avventori non solo di Albisola ma anche dai comuni vicini) che durante tutte le stagioni, ma soprattutto in inverno, si ritrovano per fare il bagno in mare come pratica per il loro benessere fisico e spirituale - spiegano dal comune albisolese - L’Amministraziome Comunale con questa iniziativa intende proseguire a sostenere future forme di collaborazione e sostegno di questi affezionati amici di Albisola e la loro pratica sostenibile".



I cimenti invernali stoppati a causa dell'emergenza sanitaria (tra i tanti quelli di Varazze, Alassio, Albenga, Ceriale, Andora, Loano, Finale, Borghetto e due a Vado) dovrebbero riprendere, anche se in piena primavera, da aprile in poi.