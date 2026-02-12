Savona, dopo 15 anni chiude la pasticceria "Le Due Oche": "Tutte le belle storie, prima o poi, arrivano ad una conclusione"

Dopo 15 anni di attività il 31 marzo chiuderà la pasticceria "Le Due Oche".

Ad annunciarlo direttamente l'attività di via Giacchero a Savona che negli anni ha venduo ai savonesi molteplici dolci, dalle paste fresche e secche alle torte di compleanno personalizzate o per battesimi e matrimoni, comunioni, cresime e mlto altro.

"Eccoci qui a darvi una notizia che forse lascerà molti di voi increduli. Tutte le belle storie, prima o poi, arrivano ad una conclusione. Ebbene sì, il 31 marzo Le Due Oche chiudono il laboratorio ed il negozio" hanno annunciato.

"È stata una scelta ragionata fondata su tante riflessioni e sulla consapevolezza che in questi 15 anni ci avete regalato momenti bellissimi, sorrisi di sposi e di bimbi felici per la loro torta di compleanno, entusiasmo e stupore nel vedere realizzata la propria idea in forma di torta - continuano - Ma talvolta è giusto prendere un respiro e fare la scelta migliore, per l'attività e anche per la propria vita".

"Vi ringraziamo per tutto l'affetto che negli anni ci avete dimostrato e vi invitiamo a rimanere sintonizzati per non perdervi quello che prepareremo per le prossime festività e...per quello che di nuovo ci sarà in futuro" concludono da "Le Due Oche".