Attualità | 12 febbraio 2026, 17:00

Savona, dopo 15 anni chiude la pasticceria "Le Due Oche": "Tutte le belle storie, prima o poi, arrivano ad una conclusione"

Il prossimo 31 marzo ultimo giorno per l'attività di via Giacchero

Dopo 15 anni di attività il 31 marzo chiuderà la pasticceria "Le Due Oche".

Ad annunciarlo direttamente l'attività di via Giacchero a Savona che negli anni ha venduo ai savonesi molteplici dolci, dalle paste fresche e secche alle torte di compleanno personalizzate o per battesimi e matrimoni, comunioni, cresime e mlto altro.

"Eccoci qui a darvi una notizia che forse lascerà molti di voi increduli. Tutte le belle storie, prima o poi, arrivano ad una conclusione. Ebbene sì, il 31 marzo Le Due Oche chiudono il laboratorio ed il negozio" hanno annunciato.

"È stata una scelta ragionata fondata su tante riflessioni e sulla consapevolezza che in questi 15 anni ci avete regalato momenti bellissimi, sorrisi di sposi e di bimbi felici per la loro torta di compleanno, entusiasmo e stupore nel vedere realizzata la propria idea in forma di torta - continuano - Ma talvolta è giusto prendere un respiro e fare la scelta migliore, per l'attività e anche per la propria vita".

"Vi ringraziamo per tutto l'affetto che negli anni ci avete dimostrato e vi invitiamo a rimanere sintonizzati per non perdervi quello che prepareremo per le prossime festività e...per quello che di nuovo ci sarà in futuro" concludono da "Le Due Oche".

Luciano Parodi

