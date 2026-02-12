Turismo accessibile, dalla Regione 430mila euro per il progetto “Tutti insieme: dal Mare alla Montagna” (FOTO e VIDEO)

Con l’inizio delle attività ludico-motorie inclusive e gratuite outdoor, esperienziali e di acquaticità di Asinolla e del Doria Nuoto Loano 2000, entra nel vivo la fase operativa di “Tutti insieme: dal Mare alla Montagna”, progetto attraverso il quale il Comune di Pietra Ligure, capofila di un’aggregazione composta dai Comuni di Loano, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo e Anffas Onlus Albenga, conferma la propria vocazione all’accoglienza inclusiva.

Grazie a un contributo di 430.000,00 euro, il progetto si è nuovamente posizionato ai vertici della graduatoria regionale per il finanziamento del turismo accessibile, risultando vincitore del bando di Regione Liguria/Ministero per la disabilità per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità (D.M. 1 agosto 2024). L’iniziativa rafforza e amplia un percorso virtuoso di integrazione sociale e valorizzazione del territorio avviato nel 2022 con il progetto “Mare per tutti, Tutti per Mare”, che ha comportato un investimento sul territorio di oltre mezzo milione di euro.

Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala consiliare del Comune di Pietra Ligure, il progetto è stato presentato alla presenza del Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, di Lara Melucci, Funzionario del Settore Turismo sostenibile e imprese turistiche della Regione Liguria, del Sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo, del Vice Sindaco con delega al turismo del Comune di Loano Gianluigi Bocchio, dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Pietra Ligure Marisa Pastorino, dell’Assessore al turismo e sviluppo strategie outdoor del Comune di Pietra Ligure Daniele Rembado, dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Finale Ligure Luciana Di Mauro e del Presidente di Anffas Onlus Sezione di Albenga Luca Ansaldo.

Le numerose e diversificate attività esperienziali tra mare e natura, programmate a partire dalle prossime settimane e fino a tutto il 2026, ampliano l’offerta dall’acqua alla terraferma, dal litorale all’entroterra, consentendo alle persone con bisogni “particolari” di qualsiasi età di usufruire di un sistema turistico e delle molte risorse offerte dal territorio in condizioni di autonomia, sicurezza e comfort.

Al Parco Natura Asinolla, sulle alture di Pietra Ligure, si svilupperanno percorsi di interazione con gli animali e attività outdoor orientate al benessere psico-fisico, che spaziano dallo slow walking con gli asini al battesimo della sella, fino alla merenda in stalla e ad altre esperienze. Nelle piscine comunali di Loano e Finale Ligure, l’ASD Doria Nuoto Loano 2000 lavorerà con l’aiuto di istruttori specializzati su percorsi guidati volti a favorire l’accesso facilitato alle attività acquatiche, rendendole risorse fruibili per tutti, senza distinzioni di abilità o età.

"Proprio ieri, l'assessore Pastorino ha presentato 'Tutti insieme dal Mare alla Montagna' alla BIT di Milano, presso lo stand di Regione Liguria, durante l'innovativo speech tutto dedicato al turismo accessibile che ha visto l'introduzione dell'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e la chiusura del vice presidente della Regione Liguria Simona Ferro - ha dichiarato il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi - Una vetrina importante e un'occasione preziosa per presentare ad una platea autorevole le iniziative inclusive portate avanti dalla nostra amministrazione in questi sette anni di mandato. Un risultato, quello che presentiamo oggi, che premia la nostra visione di territorio accogliente e 'gentile', capace di abbattere le barriere e offrire esperienze di valore a ogni visitatore. Pietra Ligure si conferma così un modello di riferimento per l'inclusività, dimostrando che il turismo del futuro non può che essere per tutti, senza tralasciare l'aspetto dell'inclusione lavorativa caposaldo di entrambi i progetti".

"Il riconoscimento ottenuto in sede regionale premia l'originalità e la continuità di un lavoro di squadra ambizioso che ci sta veramente a cuore - prosegue il sindaco insieme all'assessore alle Politiche Sociali Marisa Pastorino e all'assessore al Turismo Daniele Rembado - Siamo davvero contenti di aver nuovamente centrato l'obiettivo. Essere riusciti a confermare per la seconda volta consecutiva la bontà del nostro progetto dimostra che la strada tracciata è quella giusta nel costruire un ecosistema dove la disabilità non è un limite, ma il motore per una qualità dei servizi superiore per l'intera comunità e per ogni turista che sceglie la nostra Riviera. Con 'Tutti insieme: dal mare alla Montagna' non ci limitiamo a gestire un nuovo bando, ma diamo seguito alla straordinaria esperienza di 'Mare per tutti - Tutti per mare' del 2022. Quell'iniziativa ha segnato l'inizio di un percorso che aveva anche l'ambizione di essere un cambiamento culturale e che oggi portiamo verso l'entroterra. Un risultato di cui siamo molto orgogliosi e un progetto su cui ci siamo impegnati con perseveranza, insieme alle amministrazioni dei Comuni partner, all'associazione Bandiera Lilla, all'Anfass nonché a tutte le associazioni sportive dilettantistiche, culturali e sociali che si sono coinvolte e che ringraziamo di cuore, che è frutto di una visione politica lungimirante e costante".

"Un progetto che oggi vede l'attivazione di una prima parte di servizi ma che prevede molte altre azioni sempre sul fronte del turismo accessibile e inclusivo. Una iniziativa che dimostra come la coesione territoriale sia un punto di forza che ci consente di lavorare in sinergia e portare a casa risultati importanti per tutti i territori costieri e dell'entroterra, dando un'importante risposta sociale ma anche potenziando l'attrattiva turistica del nostro comprensorio - continuano De Vincenzi e gli assessori - Il Comune di Pietra Ligure è Bandiera Lilla da diversi anni e la nostra attenzione nei confronti dell'accessibilità e dell'inclusività sociale è da sempre massima e si riflette e concretizza in proposte che sono già realtà e in molte altre che continuiamo a pensare e realizzare".

"Anche in questo secondo progetto abbiamo lavorato sull'accessibilità e inclusione non solo della disabilità motoria, visiva e cognitiva ma anche di un più ampio range di persone che presentano bisogni speciali come, ad esempio, gli anziani, e sulla collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore. Gli obiettivi che ci muovono rimangono quelli di 'Mare per Tutti Tutti per Mare', e cioè valorizzare il punto di vista di chi vive una disabilità, un disagio, una differenza per progettare modelli di accoglienza che generino benefici per l'intera società, promuovere l'accessibilità come leva strategica per l'attrattività e la competitività del nostro territorio, implementare opere e servizi accessibili e privi di barriere, valorizzare le persone con disabilità come attori attivi ma con un respiro più ampio dal punto di vista territoriale e un'offerta di attività esperienziali e di servizi molto più vasta e variegata. Una strategia di lungo periodo con cui la nostra Amministrazione conferma l'attenzione all'accessibilità e all'inclusione non come un evento episodico, ma come una priorità programmatica", concludono il sindaco e gli assessori.