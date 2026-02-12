Rifacimento dell'asfalto in via Bonini: code in entrambe le direzioni (FOTO)

Giornate di passione per gli automobilisti che attraversano via Bonini a Legino.

Per via dei lavori di rifacimento dell'asfalto negli ultimi giorni si sono verificati incolonnamenti nella zona dell'incrocio con la zona Paip in via Rio del Galletto.

Sul tratto è infatti presente il semaforo per un senso unico alternato ma in entrambe le direzioni si sono formati, soprattutto nelle ore mattutine e al rientro pomeridiano dal lavoro code importanti in una delle arterie secondarie savonesi già solitamente trafficate.