Attualità | 12 febbraio 2026, 17:20

Rifacimento dell'asfalto in via Bonini: code in entrambe le direzioni (FOTO)

Giornate di passione per gli automobilisti che attraversano quel tratto

Giornate di passione per gli automobilisti che attraversano via Bonini a Legino.

Per via dei lavori di rifacimento dell'asfalto negli ultimi giorni si sono verificati incolonnamenti nella zona dell'incrocio con la zona Paip in via Rio del Galletto.

Sul tratto è infatti presente il semaforo per un senso unico alternato ma in entrambe le direzioni si sono formati, soprattutto nelle ore mattutine e al rientro pomeridiano dal lavoro code importanti in una delle arterie secondarie savonesi già solitamente trafficate.

