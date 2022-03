Genova, una nuova via dedicata al pediatra e genetista Giovanni Camera, fu consulente di Renzo Mantero al San Paolo

Una nuova via intitolata al noto pediatra e genetista che nella sua carriera aveva scoperto sette nuove malattie e riconosciuto a livello mondiale come uno dei massimi esperti di malattie rare neonatali.

L'intitolazione si svolgerà a Sestri Ponente nei pressi di via Chiaravagna altezza civico 80 nero, all'imbocco della prima galleria in direzione Borzoli e sarà dedicata al dottor Giovanni Camera che aveva prestato servizio nell'ospedale Galliera di Genova e come consulente genetista all’ospedale San Paolo in Savona nel reparto della chirurgia della mano con il professor Renzo Mantero.

La cerimonia si svolgerà martedì 29 marzo alle ore 11:30 alla presenza del sindaco Marco Bucci e del presidente del Municipio VI Medio Ponente Mario Bianchi.

Camera, nato a Genova nel 1936 e deceduto a Pietra Ligure nel 2003, dopo la maturità Classica si era laureato all’Università di Cagliari nel novembre 1963 in medicina e chirurgia e successivamente aveva conseguito la specializzazione alla medesima università in Radiologia e Pediatria.

Nel 1966 era stato assunto nel reparto di Pediatria e Neonatologia degli Ospedali Galliera di Genova sotto la guida del professor Gennarino Sansone che fu uno dei primi genetisti Italiani.

Divenne Direttore del Centro di Genetica Umana degli Ospedali Galliera di Genova e ricoperto incarichi dirigenziali nel gruppo di studio di Genetica Clinica nella Società Italiana di Pediatria.

Degnissimo allievo del suo grande maestro aveva legato il suo nome in più di 150 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali ma soprattutto ha descritto per primo sette nuove malattie tra le quali si ricordano la Picnoacondrogenesi, la Genoa Syndrome, la Camera-Marugo Syndrome, la Spondyloepimetaphyseal Dysplasia X-linked Camera Type e la Camera-Costa Syndrome. Durante la sua carriera inoltre è stato professore a contratto all’Università di Ferrara.

Dal 1989 aveva iniziato una fruttuosissima collaborazione medico-scientifica con un’altra “gloria” della medicina ligure, il professor Renzo Mantero chirurgo della mano di fama mondiale.

Insieme avevano elaborato un capitolo dedicato alla genetica delle malformazioni della mano del trattato del professor Alain Gilbert direttore del parigino “Institut de la Main”. Il suo ultimo incarico fu Presidente della commissione ligure delle malattie rare.

Sposato con Norma, padre del chirurgo ortopedico protesico Andrea e Davide.