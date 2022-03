Borghetto, Castelli (ATA PC Savona) contro il sindaco Canepa: "Indegni attacchi alla mia persona, avanzate accuse al limite della diffamazione"

"Il sindaco di Borghetto Santo Spirito ha risposto a una legittima protesta della cittadinanza e della nostra Associazione per l'abbattimento di numerosi pini non con argomentazioni tecniche, bensì con indegni attacchi personali alla mia persona, conditi peraltro di accuse false e infamanti". Si apre così la replica di Marco Castelli di ATA PC Savona a Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto, che a sua volta era intervenuto dopo una nota firmata dall'associazione in merito all'abbattimento di alcuni alberi di pino in via Ponti.

"Premetto che, pur restando al momento ancora formalmente presidente dell'Associazione ambientalista ATA PC, mi sto occupando di un altro Ente e non seguo piu' da tempo il settore di ATA che si occupa del verde, per il quale è stato nominato un apposito referente con esperienza decennale in materia - prosegue ?? - Inoltre,trattandosi di un'associazione, è evidente che ogni attività viene condotta da soci e volontari e non rispecchia certamente solo le idee di un singolo individuo, cosa che chiunque abbia un minimo di esperienza in campo associativo dovrebbe sapere. Pertanto, gli attacchi personali del sindaco Canepa risultano assurdi e pretestuosi. Il sindaco tira in ballo una mia vecchia partecipazione alle elezioni comunali, nelle quali ho esercitato un diritto che è di tutti i cittadini: candidarsi. Scelta da me operata per mettere la mia esperienza e le mie capacità (peraltro ampiamente riconosciute) a servizio del paese. Mi 'scuso' formalmente con Canepa se ai tempi non mi ero candidato nella sua lista, non credevo fosse 'indispensabile'. Mi dispiace che egli si offenda se a Borghetto ci sono cittadini che non sono allineati al suo rispettabile pensiero, non dovrebbe essere preso come un fatto personale, fa semplicemente parte delle regole della democrazia".

"Il mio inserimento in una lista civica e apartitica resta peraltro una brevissima esperienza, che certo non incide su una 'carriera' trentennale da ecologista in varie regioni italiane - continua - Appare assurdo e pretestuoso che Canepa la butti in politica ogni qualvolta si avanzi una critica, peraltro su basi tecniche, al suo operato. Se c'è una persona che ha motivazioni politiche, peraltro legittime, questa è il sindaco, visto l'avvicinarsi delle elezioni. Certamente non noi ambientalisti, né tantomeno io, che non ho alcuna intenzione di ricandidarmi (a differenza sua). Non ci interessa fare politica, non ci interessa quale colore politico governi Borghetto. Ci interessa solo che vengano attuate le migliori pratiche ambientali".

"Sono poi inaccettabili alcune accuse avanzate dal sindaco, al limite della diffamazione personale. Canepa non può permettersi di scrivere che il sottoscritto dispensa 'consigli non qualificati', visto che siamo un'organizzazione ambientalista con trent'anni di esperienza e che vanta soci e volontari laureati in materie scientifiche. Né tantomeno può affermare che il sottoscritto 'pontifichi, come fatto assiduamente in questi anni, seduto comodamente davanti a un Pc'. Da molti anni sia il sottoscritto che la nostra associazione, con i suoi volontari, sono impegnati attivamente sul territorio. I lettori possono verificare scorrendo le pagine del vostro giornale, quanti interventi e campagne abbiamo attuato negli anni, sia a Borghetto che nei comuni vicini. Dispiace che un sindaco se ne esca con tali diffamazioni, non tanto per me quanto perché offende personalmente i volontari che da anni si impegnano gratuitamente sul campo. Restando peraltro sistematicamente ignorati dall'Amministrazione Comunale di Borghetto".