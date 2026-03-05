Referendum giustizia: a Savona un incontro sulle ragioni del "Sì"

Venerdì 6 marzo, alle ore 15, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà un incontro-dibattito dal titolo “Un giudice più libero per una giustizia più giusta”, dedicato alle ragioni del "Sì" al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’iniziativa è promossa dal Comitato Camere penali per il Sì.

Tra i relatori spicca il professor Giorgio Spangher, emerito di Procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza, già membro del CSM e presidente onorario del Comitato Pannella Sciascia Tortora per il Sì alla separazione delle carriere.

Con lui interverranno il professore Ludovico Mazzarolli, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Udine e co-fondatore del Comitato nazionale “SìSepara” della Fondazione Luigi Einaudi, e il professor Andrea Scella, ordinario di Diritto processuale penale all’Università di Udine e presidente della Camera penale di Savona.