Tutto pronto per la XCO Coppa Città di Albenga, 110 iscritti da 21 nazioni

Albenga si conferma ancora una volta capitale dello sport internazionale. All’indomani della partenza del Trofeo Laigueglia, la città continua a essere protagonista del grande ciclismo preparandosi ad ospitare un altro evento di assoluto rilievo, questa volta dedicato alla mountain bike.

Sono 1.100 gli iscritti provenienti da 21 nazioni, con campioni mondiali di altissimo livello pronti a sfidarsi nella XCO Coppa Città di Albenga, gara che rappresenta di fatto un vero e proprio anticipo di Coppa del Mondo.

Per la tappa di apertura dell’Italia Bike Cup arriveranno ad Albenga 9 squadre della massima serie internazionale, con alcuni dei più grandi nomi della mountain bike mondiale, nel solco della grande tradizione della gara di Campochiesa.

Grande attesa per la sfida tra i campioni chiamati a raccogliere l’eredità del fuoriclasse svizzero Nino Schurter, che lo scorso anno ha chiuso la sua carriera nel cross country.

Foltissima la rappresentanza elvetica, con atleti di primo piano come Fabio Püntener, numero 2 del ranking UCI, l’argento olimpico di Tokyo Mathias Flückiger, il due volte campione europeo Lars Forster, oltre a Luca Schätti, quarto all’ultimo mondiale, e ancora Vital Albin, Marcel Guerrini e Filippo Colombo.

Dalla Francia arriverà Mathis Azzaro, mentre dalla Repubblica Ceca sarà presente l’ex professionista dell’Alpecin-Deceuninck Ondřej Cink. Non mancherà la formazione Wilier-Vittoria Factory Team con il vicecampione del mondo Simone Avondetto e Luca Braidot, due volte vincitore di prove di Coppa del Mondo.

Di altissimo livello anche la gara femminile, dove la vincitrice della scorsa edizione Martina Berta dovrà difendere il titolo dall’assalto della campionessa mondiale di Short Track e bronzo nel cross country Alessandra Keller, dell’austriaca Laura Stigger, già vincitrice ad Albenga nel 2021, della tedesca Kira Böhm, trionfatrice della Coppa del Mondo U23 nel 2024, e della canadese Emily Johnston.

A fare la differenza sarà ancora una volta il circuito di Campochiesa, tra i più tecnici e spettacolari del panorama nazionale, con 4,8 chilometri di lunghezza e 83 metri di dislivello, pronto a mettere alla prova anche i migliori specialisti del cross country.

Afferma il Sindaco Riccardo Tomatis: “La presenza ad Albenga di alcuni tra i più forti atleti al mondo conferma l’altissima qualità di un evento che da anni si ripete nella nostra città e che continua a crescere, sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo dell’organizzazione e dell’attrattività. Ringrazio Alessandro Saccu e la società Ucla 1991 per la costante collaborazione e per il grande lavoro svolto, che permette ad Albenga di essere riconosciuta sempre più come punto di riferimento per lo sport e per il ciclismo a livello nazionale e internazionale”.

Il programma: sabato la giornata prenderà il via alle 9.15 con la gara juniores, inserita nelle UCI Junior Series, che vedrà al via oltre 180 iscritti, tra cui molti giovani talenti internazionali. Alle 11.15 si svolgerà la prova dedicata agli Under 23, mentre alle 13.15 sarà la volta della gara femminile. La giornata si concluderà alle 15.15 con la prova Elite maschile. Domenica si inizierà alle 9.00 con la gara amatoriale, aperta a tutte le categorie, seguita alle 10.15 dalle competizioni riservate a Esordienti e Allievi.

Il parco dei campioni presenti potrebbe ulteriormente ampliarsi nei prossimi giorni, rendendo ancora più prestigiosa quella che da anni è considerata la vera “Classicissima” della mountain bike italiana.