Cairo, controlli strutturali sull'ex Palazzo Pertini

Il Comune di Cairo Montenotte ha affidato all’ingegnere Diego Bergero l’incarico di valutare la sicurezza strutturale dell’ex Palazzo Pertini, storico edificio di Corso Italia che fino a pochi anni fa ospitava il municipio.
L’obiettivo è verificare la stabilità dell’immobile e garantire il rispetto delle normative vigenti.
L’incarico comprende il coordinamento delle indagini preventive, la predisposizione di tutti gli adempimenti tecnici, la redazione di relazioni e elaborati grafici, oltre all’assistenza al certificatore strutturale.
Il costo totale supera leggermente gli 11mila euro e sarà coperto dal Bilancio comunale 2026, nel capitolo dedicato ai beni immobili ed edifici.