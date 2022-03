Il Tg Itinerante di Rai3 fa tappa a Calizzano, il sindaco Olivieri: "Una bella occasione per il nostro paese"

Il Tg Itinerante sbarca a Calizzano: "Nella giornata odierna (sabato 26 marzo) avremo il piacere di ospitare la troupe e i giornalisti di Rai3. Durante il pomeriggio verranno effettuate alcune riprese sul nostro territorio con una particolare attenzione alle nostre tipicità, ossia il lato naturalistico e la sentieristica presente nei nostri boschi" commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.

"Alla sera nella suggestiva cornice di piazza del Rosario (tutta la comunità è invitata) saremo in collegamento diretto per l'edizione delle 19.30 del telegiornale. Una bella occasione per il nostro paese" conclude Olivieri.