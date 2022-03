In pensione il comandante della polizia locale Bruno Calcagno: il saluto di Albisola (FOTO E VIDEO)

Lo hanno salutato nella piazzetta della stazione proprio davanti al suo comando della polizia locale per ringraziarlo del lavoro svolto sul territorio per anni.

L'amministrazione comunale, la protezione civile, la Croce Verde e molti cittadini, hanno voluto organizzare una festa a sorpresa per il comandante Bruno Calcagno che il prossimo 1 aprile andrà in pensione.

Calcagno, cellese, classe 56, nel 1977 aveva indossato per la prima volta la divisa come vigile stagionale a Celle Ligure e dopo il servizio militare e un'ulteriore stagione estiva nel comune cellese è passato al comando di Albisola Superiore nel 1981 con a capo il comandante Antonio Garbarini, papà dell'attuale sindaco Maurizio (andato in pensione nel 92, in servizio era presente anche lo zio Davide). Scalando tutte le gerarchie è diventato comandante nel 2017.