Auto travolge un operaio sull'Aurelia tra Celle e Albisola: uomo trasferito al Santa Corona con l'elisoccorso in codice rosso

Incidente nei pressi di un cantiere intorno alle 12.45 di stamani sulla statale 1 Aurelia all'altezza della galleria di Capo Torre, al confine tra Celle Ligure e Albisola Superiore, dove un'automobile, per cause ancora da accertare, ha travolto un operaio che si trovava sul posto di lavoro.

Le condizioni dell'uomo investito sono sembrate da subito preoccupanti: sul posto sono giunti così non solo i volontari della pubblica assistenza ma anche il personale dell'automedica che ha richiesto l'ausilio dell'elisoccorso Grifo1 per il trasporto più rapido possibile al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

Ancora poco si sa sulle condizioni dell'investito, giunto al nosocomio pietrese in codice rosso.

Disagi al traffico nei pressi dell'incidente, dov'è infatti stato chiuso per alcuni minuti il transito nella galleria in questione facendo sì che in entrambe le direzioni si verificasse la formazione di diverse centinaia di metri di cosa. Nel frattempo le Forze dell'ordine hanno provveduto all'effettuazione dei rilievi per accertare le dinamiche del sinistro ed eventuali responsabilità.