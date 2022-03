Investimento nella galleria Capotorre tra Celle e Albisola: fuori pericolo il 53enne ricoverato al Santa Corona

E' relativamente fuori pericolo il 53enne che lunedì scorso è stato investito da un auto nella galleria Capo Torre tra Celle Ligure e Albisola Superiore.

L'uomo, genovese, che stava attraversando l'Aurelia tra i due comuni, è stato colpito da una Toyota guidata una donna, 63enne milanese. Da subito le condizioni dell'investito hanno destato subito preoccupazione tanto da portare i medici del 118 e la Croce Oro di Albissola Marina prontamente intervenuti, a richiedere l'ausilio dell'elisoccorso Drago che atterrato all'altezza di località Roglio, ha trasportato l'uomo con gravi ferite all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio pietrese le sue condizioni secondo le prime informazioni sarebbero discrete e non ha subito nessuna amputazione.

Si erano verificati due giorni fa disagi al traffico nei pressi dell'incidente, dov'era infatti stato chiuso per alcuni minuti il transito nella galleria. Nel frattempo le polizie locali di Celle e Albisola, avevano provveduto all'effettuazione dei rilievi per accertare le dinamiche del sinistro ed eventuali responsabilità.

Dal gennaio 2018 comunque nella galleria vige, su decisione di Anas, il divieto per i pedoni di attraversarla, per cercare risolvere i problemi di sicurezza e di investimento che da molti anni hanno caratterizzato la zona.

I marciapiedi sono molto stretti e obbligano i pedoni a passare in fila indiana rischiando di essere sfiorati dai mezzi in circolazione, per questo sono stati immessi i segnali di divieto che li obbligano a passare sulla passeggiata a mare collegata con l’Aurelia. Per non parlare delle auto che tentano il sorpasso ai ciclisti invadendo parzialmente la corsia opposto, rischiando l’incidente.

Per i ciclisti che si dirigono da Albisola a Celle non ci dovrebbero essere problemi in quanto potrebbero passare sul lungomare e poi ritornare in strada dal Torre, ma chi fa il percorso inverso (da Celle a Albisola) sarebbe obbligato ad attraversare l’Aurelia in diagonale, creando un problema ancora più grande in quanto le auto, a causa della scarsa visibilità, rischierebbero di trovarsi davanti le biciclette.

Una possibile opzione (mai realmente poi presa in considerazione) potrebbe arrivare dall’utilizzo della galleria che passa sotto la zona del Torre, in quel caso i due comuni di Albisola e Celle e l’Anas dovrebbero accordarsi per interagire con l’attuale proprietario dell’area.

Nel maggio 2019 comunque si era verificato un ulteriore incidente sempre nello stesso punto, un uomo di 57 anni, infatti era stato travolto da un'auto, una Mercedes classe A guidata da una donna, mentre stava proprio transitando a piedi ed era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona.