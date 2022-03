Il savonese Alessandro Campanile rappresenterà l'Italia in due magazine di moda internazionali

La moda e il fashion d'oltreoceano e oltremanica si tingono dei colori della bandiera italiana. Sarà infatti il savonese Alessandro Campanile, classe '78, a rappresentare la nostra nazione e in particolar modo la Liguria e Savona, in due delle più prestigiose riviste di alta moda e pubblicità dei loro continenti: si tratta dell'americana "Ellement", con sede a New York, e della londinese "Elegant", con sede a Londra, entrambe con milioni di copie vendute all'attivo e seguite in modalità "print-on demand". Ad accompagnare l'attore savonese in questo nuovo importante progetto di fashion e haute couture ci sarà la top model kazaka Dinara, che ha già posato per Vogue e Vanity Fair, oltre ad aver sfilato nelle fashion weeks di Parigi e New York.

Entrambe le produzioni verranno realizzate a Milano, tra i mesi di marzo e maggio, negli studi del multiset Bicocca studio, un'area specializzata con teatri di posa per importanti progetti multimediali. Insieme agli art director e stylist dei due magazine, il fotografo di fama internazionale Marco Lorè, a cui sono stati commissionati i progetti: " In passato ho gia avuto l'onore di collaborare per queste due riviste cosi importanti - dichiara - per questi progetti il casting è stato lungo e complesso, Alessandro e Dinara sono una garanzia di qualità e professionalità, sono stati scelti tra oltre 100 modelli delle rispettive nazioni".

Una grande soddisfazione per Campanile dunque, la cui carriera inizia all'età di nove anni con lo spot per Coca Cola, passando per gli esordi televisivi al fianco di Iva Zanicchi nel programma "Il piatto forte" su Canale 5, partecipazioni a fiction e soap opera italiane e in spot pubblicitari (i più importanti Costa Crociere, Az dentifricio, BMW, Jean Louis David, Caffé Bialetti al fianco di Gerry Scotti e Brio Blu Rocchetta con Paola Cortellesi). "Sono molto felice di questa opportunità professionale - conclude Campanile -, lavorare a livelli internazionali non è da tutti, mi dispiace solo arrivi in un momento storico così difficile, tanto da non poterne godere appieno l'entusiasmo".