Cantieri e code in autostrada, la Lega controreplica a Tomasi: "Con o senza Briatore, veniamo noi sui cantieri"

Ampia la risonanza data dallo sfogo del noto imprenditore Flavio Briatore al caos autostradale della nostra Liguria, il cui traffico viene quotidianamente "soffocato" dai disagi legati ai cantieri di ammodernamento e/o messa in sicurezza della rete.

Quest'oggi la replica è arrivata da parte del Ceo di Aspi, Roberto Tomasi, chiamato in causa direttamente dal video postato da Briatore sui suoi canali social.

A controbattere a lui nell'ultimo, in senso temporale ma di sicuro non assoluto, capitolo, ci hanno pensato i consiglieri regionali della Lega, Stefano Mai e Sandro Garibaldi che, rivolgendosi all'amministratore del concessionario, gli hanno ricordato come "anche noi liguri, ostaggi delle autostrade come l’imprenditore Flavio Briatore, non sappiamo ciò che realmente accade nei cantieri infiniti che penalizzano fortemente la nostra regione, provocano code chilometriche e sono pure pericolosi".

"Se il suo invito a visitare i cantieri, rivolto a Briatore, fosse valido anche per noi consiglieri regionali, che da mesi chiediamo verifiche e risposte concrete per risolvere almeno in parte l’insostenibile caos autostrade che paralizza la Liguria, saremmo molto lieti di accettarlo da domani mattina - continua la nota di capogruppo e vice in consiglio regionale - Ci veniamo noi, al posto di o insieme a Briatore, a visitare i cantieri. Scelga pure lei l’ora e il giorno. La benzina e il pedaggio li paghiamo volentieri noi. La ringraziamo anticipatamente e le auguriamo buon lavoro".

"Non soltanto Briatore, ma anche moltissimi utenti liguri, dai nomi meno noti, denunciano ogni giorno sui social network e sui media il disastro autostrade. Tuttavia, né loro, né i loro rappresentanti nelle istituzioni, nonostante i ripetuti solleciti, sono mai stati ascoltati e invitati da Lei a visitare i cantieri infiniti" concludono Mai e Garibaldi.