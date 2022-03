Ennesimo pomeriggio d'inferno sulla A10, lo sfogo di Briatore: "E' uno scandalo, si fa in tempo a morire"

Chiusure, scambi di carreggiata, restringimenti. Anche quest'oggi (28 marzo) gli automobilisti in viaggio sulla rete autostradale ligure hanno dovuto infatti fare i conti con importanti disagi in entrambe le direzioni, da e verso il capoluogo di regione, con addirittura punte di oltre 25 chilometri di code.

Tra le tantissime persone rimaste intrappolate nei rallentamenti, a volte inesorabili, causati dai cantieri sull'A10, durante l'ennesimo pomeriggio da bollino rosso intenso, anche il noto imprenditore ed ex manager della Renault in Formula Uno, Flavio Briatore, diretto da Milano a Montecarlo.

"E' da 40 minuti che siamo bloccati sull'autostrada vicino a Savona - si sfoga con un video sui suoi canali social - E' uno scandalo, uno schifo, sono due anni che la situazione è questa. Pensate, se succedesse qualcosa a qualcuno, se stesse male, morirebbe qui".

Una riflessione che ricorda quanto accaduto alcuni giorni or sono, con un'ambulanza riuscita a farsi strada non senza grandi difficoltà nella colonna di auto e mezzi pesanti sotto il sole all'altezza di Celle (leggi QUI).

Con quello che sembra tutt'altro che sarcasmo, Briatore ha quindi una domanda per il ceo e il presidente di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi e Giuliano Mari: "Perché non prendono la macchina, si fanno un bel giro sulle autostrade e capiscono cosa ca... stanno gestendo. Io quando c'è un problema in azienda vado e ci metto le mani dentro, loro non lo fanno perché è due anni che è così, lavori in corso non se ne vedono - sbotta il manager cuneese - Anzi no, ho visto un signore in tuta da lavoro con in mano un secchiello e un pennello, non credo sia lui a risolvere i problemi".

L'etichetta ai responsabili della gestione secondo Briatore non può essere che una, quella di "incapaci": "Non è possibile chiudere tutto, devono chiudere in base allo stato di avanzamento dei lavori, eccetera. Non puoi tenere la gente cinque o sei ore in fila. Prendetevi la macchina, la benzina ve la pago io. E dovete pagare il biglietto... E' uno scandalo".