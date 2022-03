Circolo di Fratelli d'Italia Loano-Boissano Tricolore: rinnovate le cariche

Cariche rinnovate per il Circolo di Fratelli d'Italia Loano-Boissano Tricolore nella futura sede nella futura sede di via Calatafimi a Loano. A Massimo Zarrillo la carica di presidente, Luca Steffanina sarà il vice presidente, Arianna Scaccini ricoprirà il ruolo di segretaria mentre Simone Mantelli quello di tesoriere.

"Un ringraziamento per l'ufficialità al coordinatore provinciale di FdI Claudio Cavallo, al Sindaco di Loano Lettieri Luca e a Silvia Rozzi, presidente del Circolo FdI di Pietra Ligure Valmaremola, per l'amichevole vicinanza" commentanto dal circolo loanese.

"Grande soddisfazione per aver trovato un bel gruppo di patrioti uniti nell’intento di lavorare per il loro territorio - fanno sapere dalla sezione savonese di Fratelli d'Italia - Un ringraziamento speciale ai nuovi dirigenti: Massimo Zarrillo presidente, Luca Steffanina vice presidente, alla preziosissima Arianna Scaccini segretaria e a Simone Mantelli tesoriere. Siamo stati onorati della presenza del sindaco di Loano, Luca Lettieri, al quale tutto il circolo ha garantito di non far mai mancare un costante apporto di proposte e collaborazione per la città. Un ringraziamento al presidente del circolo Pietra Ligure Valmaremola, Silvia Rozzi, per la sua presenza".

"Ho partecipato con grande piacere al rinnovo delle cariche del circolo di Fratelli d'Italia Loano-Boissano nella futura sede di via Calatafimi - ha dichiarato il sindaco loanese Luca Lettieri - Ringrazio per l’invito gli amici Massimo Zarrillo segretario del circolo, Claudio Cavallo coordinatore provinciale, Steffanina Luca con me sin dall’inizio della nostra esperienza amministrativa e tutti gli iscritti, simpatizzanti e militanti del circolo".