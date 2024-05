Elezioni Albenga '24, il progetto della Lista Tomatis: "Una grande panchina a cuore fissa con vista Gallinara"

Durante l'ultima edizione di "Fior d'Albenga" è stata un'attrazione molto gradita. Ora, nelle intenzioni della Lista Tomatis Sindaco continuerà a esserlo anche in futuro: "La Panchina dell’Amore, che in occasione di Fior d’Albenga era stata posizionata in piazza IV Novembre e che in questi giorni è stata utilizzata da molti cittadini, turisti e visitatori che hanno colto l’occasione per scattare una foto con alle spalle le Torri del Centro Storico racchiuse nel cuore ha lasciato la nostra città, ma si spera solo temporaneamente" afferma il candidato sindaco.