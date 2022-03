Furti nei negozi di Pietra e Loano: arrestato il capo della banda, denunciate altre 4 persone

I carabinieri della stazione sezione operativa della compagnia di Albenga e della stazione di Pietra Ligure, al termine di una lunga indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Savona, hanno tratto in arresto un 18enne italiano in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale del tribunale savonese.

Il giovane è ritenuto responsabile, assieme ad altri due maggiorenni e altrettanti minorenni, denunciati in concorso, di aver commesso circa 20 furti dal mese di dicembre ad oggi ai danni di esercizi commerciali (bar, tabaccherie, negozi di abbigliamento, nonché autovetture e ciclomotori) tra Pietra Ligure e Loano.

I colpi messi a segno dalla banda, che hanno molto allarmato la popolazione e soprattutto i commercianti, venivano commessi con modalità da saccheggio, con raid che colpivano più obiettivi per notte.

I carabinieri sono arrivati a delineare le responsabilità attraverso un lavoro certosino di sopralluogo sui luoghi presi di mira, al fine di repertare impronte o tracce lasciate dai ladri, nonché l’analisi delle testimonianze e dei filmati delle telecamere messi a disposizione dalle amministrazioni comunali.

Durante le perquisizioni eseguite i militari hanno ritrovato parte della refurtiva che è stata restituita ai proprietari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.