Millesimo, nuovi cassonetti per la raccolta differenziata

"In questi giorni sono iniziati gli interventi per il restyling dei dei cassonetti vetusti e ammalorati che da molti anni non venivano sostituiti". Lo comunica il sindaco di Millesimo Aldo Picalli.

"Il nostro Ufficio Tecnico, come altri uffici, ha subito una riduzione nell'organico e ha rinunciato (come si era pensato in un primo tempo) alla zonizzazione complessa per la consegna delle chiavi di cui erano dotati i cassonetti" aggiunge il primo cittadino.

"La rinuncia alla dotazione di chiavi è motivata dal fatto che, in questi mesi, è iniziato il percorso dell’Ato rifiuti nell'ambito territoriale della provincia di Savona e quindi nel breve/medio periodo (circa 10/12 mesi) i cassonetti spariranno e sarà effettuata una raccolta porta a porta o di prossimità come la legge impone".

I colori degli attuali cassonetti sono stati adeguati agli standard europei con una tonalità di riferimento per ogni rifiuto: giallo per plastica e metallo; verde per il vetro; blu per la carta; marrone per l'organico e grigio per il secco residuo. I cassonetti grandi sono dotati di un dispositivo di alzata del coperchio da azionare con i piedi.

"In questi anni non avendo cambiato né il gestore, né il tipo di raccolta e nonostante aver fatto molte più sanzioni, il volume dei rifiuti indifferenziati è aumentato: sono in atto ulteriori misure di informazione ai cittadini, a partire dalle scuole, richiedendo un impegno maggiore alla cittadinanza nel differenziare i rifiuti anche a fronte di un esborso, da parte del comune, da 80,00€ a 130,00€ a tonnellata per il rifiuto indifferenziato" conclude il primo cittadino.