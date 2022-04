Mobilità Sostenibile da Vado a Varazze, progetto savonese di Tpl non finanziato, per ora, dal Ministero

Oltre 4,7 miliardi di euro alle Città metropolitane di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino per interventi di potenziamento delle linee metropolitane e di alcune tranvie, 1,7 miliardi di euro a Regioni, Province e Città metropolitane per la manutenzione straordinaria della rete stradale secondaria, 1,9 miliardi per l’acquisto di autobus ecologici nelle grandi città.

Questo è quanto è stato previsto da tre schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, che oggi hanno avuto l’intesa della Conferenza Unificata.

A rimanere fuori l'istanza di finanziamento che era stata presentato al Ministero da Tpl e dal comune di Savona, come capofila, per la realizzazione di tre linee di trasporto pubblico nell’asse Vado Ligure – Varazze con mezzi ad alimentazione elettrica.

Il progetto presentato richiedeva quindi il finanziamento di infrastrutture e mezzi per un importo complessivo superiore ai 40 milioni di euro ed era frutto di una collaborazione tra tutti i Comuni coinvolti – Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Quiliano, Vado Ligure e Bergeggi – oltre ad Autorità Portuale, Polo universitario di Savona e la Provincia di Savona, che avevano sottoscritto un protocollo di intesa. Il Ministero in prima battuta ha quindi deciso di finanziare i grandi nodi urbani ma non tutto è perduto.

"Attendiamo, stanno valutando se determinare altro budget e puntiamo tutto sulla seconda fascia successiva di finanziamento nel quale è già inserita Savona per il quale il progetto è già stato analizzato ed è risultato tecnicamente valido. Non abbiamo avuto nessuna informazione su nessun taglio - spiega la presidente di Tpl Simona Sacone - nel caso parteciperemo al terzo bando comunque, la situazione non è chiusa".

Tpl, che è il soggetto attuatore del progetto dal titolo “TRM della litoranea savonese”, tenta così di aprire il proprio parco mezzi alla nuova tecnologia, costituita da mezzi con ricarica ai capolinea, quindi con infrastrutture non impattanti sul territorio.

La realizzazione delle linee, servite da nuovi mezzi alimentati con motore elettrico, consentirà infatti di trasformare una significativa porzione del trasporto pubblico locale dell’ambito savonese, con benefici sull’ambiente e sulla salute dei cittadini e dei turisti.

Critica la Rsu aziendale in merito al riparto delle risorse per l’acquisto di autobus ecologici che non vede compresa Savona: "Una dura bocciatura che fa cambiare il futuro di Tpl Linea. Il rinnovo del parco mezzi, l'ammodernamento del servizio, tutto sospeso, dopo il progetto "metrobus" del 2012 anche questa occasione sembra sfumare, sarà necessario ragionare con le amministrazioni savonesi sul futuro di Tpl Linea, altri comuni e aziende hanno avuto finanziamenti significativi, Savona ha parso un'importante occasione".