Savona, donato un respiratore alla Rianimazione del San Paolo in memoria della 19enne Marzia Sari

Un sistema CPAP con monitor e connessione ossigeno, destinato non solo ai pazienti Covid, è stato donato alla Rianimazione dell’ospedale San Paolo, grazie alla raccolta dei Lions Club Savona Torretta e in memoria di Marzia Sari, la diciannovenne morta nell’agosto del 2019 in tragiche circostanze.

Questo pomeriggio è avvenuta la consegna nel reparto del nosocomio savonese dell’erogatore flussi per Cpap con monitor multi parametrico che serve per dar vita ad una terapia respiratoria non invasiva ma comunque già di un livello a semi intensiva con pazienti con insufficienza respiratoria colpiti dal virus ma non solo.

“La macchina tramite un collegamento alle prese riesce ad erogare degli altiflussi che attraverso questo sistema, una valvola pep, consentono al paziente all’interno di questo circuito, di avere una pressione positiva anche alla fine dell’espirazione. Questo consente di reclutare gli alveoli (normalmente collassati a seguito di patologie) e recuperare il territorio polmonare in modo da farlo partecipare agli scambi - spiega la dottoressa Daniela Masoni, referente medico dell’area intensiva di Savona - Ovviamente in caso di polmoniti di qualsiasi origine tramite questo apparecchio si riesce ad ottenere un’ossigenazione migliore nel giro di pochi secondi. Il nostro parco macchine non era nuovissimo e quindi siamo andati su questo apparecchio che oltre ad essere versatile e leggero ci serviva per poter dare un adeguato numero di dispositivi ai pazienti”.

Dall’agosto del 2019 i Savona Torretta ha avviato diverse iniziative per sostenere la famiglia della giovane Marzia; una di queste (Giornata della prevenzione del 18 maggio 2019) ha consentito di raccogliere una somma importante che la mamma e la sorella hanno voluto destinare alla Rianimazione di Savona per ringraziare chi prestò le prime cure alla giovane.

Da parte sua il Lions Club Savona Torretta si è fatto carico degli adempimenti legati all’acquisto ed alla donazione. La strumentazione, del valore complessivo di 2000 euro, è già in uso dal mese di gennaio nella struttura.

All’incontro erano presenti Maria Grazia e Giulia (rispettivamente mamma e sorella di Marzia) la dottoressa Daniela Masoni della Rianimazione-Area terapia intensiva; il dottor Stefano Carozzo per la direzione medica del S.Paolo, e per il Lions Club Savona Torretta il Presidente Simone Mariani e i soci Sandro Borzone e Roberto Rosa.

“Ringraziamo Lions Club Savona Torretta, la Signora Maria Grazia e Giulia per questo gesto in ricordo di Marzia. Apprezziamo ancor più l’iniziativa perché viene dal cuore di persone che, pur attraversando momenti difficili, non hanno dimenticato l’importanza della solidarietà” è il commento della Direzione di ASL2.