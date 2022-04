Savona, il comune "a caccia" di sponsor per le manifestazioni. Scaramuzza (Lega): "Stanno facendo esattamente quello che facevamo noi"

Il comune di Savona "a caccia" di sponsor per le manifestazioni estive ed autunnali. Palazzo Sisto ha infatti pubblicato una manifestazione d'interesse per la sponsorizzazione di iniziative culturali, turistiche, di valorizzazione e sostegno del territorio e delle strutture culturali e di progetti per scuole, sport ed eventi per l'anno 2022.

Come avvenuto in passato l'amministrazione è alla ricerca di privati per finanziare gli eventi ed in particolare le proposte di sponsorizzazione pervenute negli anni da soggetti privati sono state generalmente utilizzate per finanziare le iniziative della Rassegna Savona estate e le iniziative di Natale e Capodanno e parte della stagione lirica del Teatro dell'Opera Giocosa.

"Ritenuto pertanto di continuare a ricercare queste forme di finanziamento, estendendole anche alla copertura di progetti per la scuola e lo sport, considerato anche il piano di riequilibrio finanziario a cui è assoggettato l'Ente e la cui reperibilità permetterebbe di potere realizzare, per l'anno 2022, iniziative di spettacolo e intrattenimento, auspicando che la situazione emergenziale pandemica lo consenta, progetti per rilanciare la funzione sociale dello sport e iniziative per rilanciare il rapporto scuola -città , importanti per la collettività e per il territorio" spiegano dal comune.

Il comune sta pensando quindi di promuovere la rassegna estiva sul Priamar/Opera lirica nel periodo giugno-agosto (valore complessivo stimato 80mila euro); dare vita ad iniziative di valorizzazione degli oratori tramite spettacoli e concerti nel periodo giugno-luglio; un'iniziativa espositiva nella Pinacoteca Civica (mostra Treccani), nel periodo settembre - novembre e un festival letterario nel periodo giugno-agosto.

Ritorneranno dopo i problemi organizzativi legati al Covid i Giovedì in Musica a luglio (40mila euro l'organizzazione) e il comune proverà a recuperare il video mapping e la musica in Darsena e Lungomare nel periodo di agosto saltato a Capodanno; le iniziative di Natale “Savona si illumina” e gli eventi di Capodanno.

Per le iniziative per la valorizzazione e la promozione del territorio e dei quartieri attenzione a Piazza del Popolo tramite “Una Piazza a colori” nel periodo aprile-settembre; per i più piccoli "Il parco delle Favole” tramite un circuito in due quartieri a luglio e nel periodo estivo “Maccaja: tour nei quartieri”. Per rilanciare il rapporto scuola-città spazio a “Orientaragazzi” nel periodo settembre -novembre; un “Festival della Letteratura per bambini e ragazzi” nel periodo dell'anno scolastico 2022-2023 così come a scuola con il Piedibus”.

Lo sport invece verrà rilanciato con le iniziative “Palestra come luogo della formazione” tramite la formazione degli allenatori/educatori a settembre; Lo sport torna nelle scuole” nel periodo settembre -ottobre; gli “Open day dello sport savonese a settembre; “Ad armi pari” per una promozione delle attività dei diversamente abili sempre a settembre; interventi per la realizzazione del Centro Federale paralimpico pesistica nella palestra di via Mentana (95mila euro la cifra stimata); interventi per al realizzazione all'aperto di impianti sportivi ad accesso libero (valore complessivo stimato 117mila euro).

"Ma allora tutto quello che dicevano in campagna elettorale era fuffa? Stanno facendo esattamente quello che facevamo noi, né più né meno. I soldi stanziati per le manifestazioni sportive ci sono perché li avevo messi io a bilancio. Sono passati ormai 5 mesi, 5 mesi di vuoto cosmico dove ci riuniamo in consiglio comunale solo per delibere tecniche - dice il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza - come diceva Nanni Moretti a D’alema 'fai qualcosa di sinistra' 'fai qualcosa'".

"Adesso il sindaco convoca un consiglio comunale monotematico sui progetti Pnrr, quanto un bando sui rifiuti lo abbiamo già perso, il 22 aprile scade un bando sugli impianti sportivi e vediamo di perdere anche quello. Insomma, a parte gli incontri con i quartieri, mi pare che siano solo chiacchiere e distintivo, ma noi lo sapevamo, speriamo lo capiscano anche i cittadini" conclude Scaramuzza.