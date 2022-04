Autostrade, ancora caos, cinque chilometri di coda per lavori in A26

Mattinata di code sulle autostrade liguri questa mattina, in particolare in A26 Genova-Gravellona Toce, dove a causa dei cantieri questa mattina gli automobilisti sono fermi per cinque chilometri al bivio con la Predosa-Bettole-Ovada in direzione Voltri.



Quattro i chilometri di coda, sempre in A26 al bivio con la A10 in direzione Voltri. Code anche al bivio A26-A10 nel tratto Genova-Gravellona Toce-Arenzano in direzione Ventimiglia, dove la coda è di tre chilometri. Automobilisti fermi per due chilometri all'altezza di Masone, in direzione Gravellona Toce.



Coda di un chilometro anche in A12 Genova-Sestri Levante nel tratto Rapallo-Chiavari in direzione Livorno, e disagi infine anche in A7 Serravalle Genova tra Genova Ovest e Genova, in direzione del capoluogo, dove si registrano code.