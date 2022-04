Savona, nuova udienza per Tirreno Power. L’azienda: “Evidente l’approssimazione dei lavori svolti dai consulenti dell’accusa”

“Al processo Tirreno Power in corso a Savona è emersa nuovamente in modo evidente oggi l’inconsistenza e l'approssimazione dei lavori svolti dai consulenti dall’accusa nella seconda giornata di deposizione di Giovanni Micheloni, ingegnere ambientale e della sostenibilità, consulente e delegato tecnico dell’Associazione genitori antismog di Milano. Nell’udienza di oggi Micheloni ha messo in evidenza che proprio i report di Legambiente indicavano la città di Savona sempre tra i primi posti per qualità dell’aria, arrivando al quarto posto a livello nazionale nel 2009. Ha poi mostrato i dati della valutazione per sorgente di inquinamento fatta da Arpal nel 2015 nella quale il contributo della centrale veniva indicato come sostanzialmente trascurabile, rapporto del tuto ignorato nel lavoro dei consulenti dell’accusa”. Questo l’esordio della nota emanata da Tirreno Power sull'udienza che si è svolta oggi presso il Tribunale di Savona.

“Oggi si è anche appurato che in alcune località, tra cui San Genesio, le polveri sottili dovute al riscaldamento domestico da biomasse nelle tabelle dell’accusa sono state indicate come 0%, totalmente assenti. Eppure secondo i dati ufficiali dell’Inventario regionale sui 23 comuni oggetto dello studio epidemiologico, questa fonte pesa almeno per il 30% del totale. Tutto l’inquinamento da polveri è invece stato arbitrariamente attribuito alla centrale che, sempre stando ai dati ufficiali, per quanto riguarda le polveri sottili influiva solo per il 2% del totale”.

“Nella scorsa udienza Micheloni aveva già evidenziato che le principali fonti di inquinamento non erano state nemmeno considerate dall’accusa – prosegue -. Oltre a non avere calcolato l’inquinamento da biomasse e il riscaldamento domestico, non sono state considerate le altre industrie, gli incendi e il traffico automobilistico”.

“Inaffidabile anche il calcolo sull’inquinamento prodotto dalle navi poiché nelle relazioni dell’accusa la città di Savona è stata considerata piatta, cioè senza calcolare lo sviluppo verticale delle case che costituiscono un elemento di forte influenza nella distribuzione dei fumi del porto verso l’interno”.

“Altro esempio fatto da Micheloni è la scelta da parte dei consulenti dell’accusa di utilizzare un solo anno meteorologico a campione per tutti gli anni oggetto dell’indagine. Proiettando i grafici elaborati sui dati meteorologici reali di ciascun anno Micheloni ha evidenziato che le aree di esposizione della popolazione cambiano in modo significativo facendo passare le persone da maggiore a minore esposizione da un anno con l’altro, pregiudicando dunque ogni successiva indagine di carattere sanitario”, conclude.

La prossima udienza si svolgerà il 12 aprile.