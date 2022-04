Processo Tirreno Power, le osservazioni del consulente difensivo non convincono Uniti per la Salute: "Tesi sorprendenti e paradossali"

" Il tentativo del consulente di dimostrare con le sue tesi di come la centrale non avrebbe influito sulla qualità dell'aria - si legge nella nota - esprime un punto di vista piuttosto singolare visto che siamo in presenza di una delle più grandi centrali a carbone d'Italia, che ha funzionato sino al 2014 con tecnologie obsolete ".

A spiegarlo, in un comunicato, è l'associazione "Uniti per la Salute Odv": " Una lunghissima esposizione che ha spaziato dai problemi sanitari alla fisica dell'atmosfera, dall'epidemiologia all'impiantistica, nell'intento (a nostro avviso, andato a vuoto) di smontare le gravi accuse di disastro ambientale e sanitario a carico di 26 funzionari e dirigenti della centrale termoelettrica di Vado Quiliano ".

"Riteniamo in ogni caso le tesi esposte dal consulente della difesa non scalfiscano minimamente quanto emerso finora nel processo - sottolineano da Uniti per la Salute - cioè le importanti perizie dei consulenti del PM e lo studio di coorte effettuato dal CNR (massimo ente di ricerca italiano che ne ha anche ottenuto la dignità di pubblicazione su prestigiosa rivista scientifica internazionale) che le ha di fatto confermate, sottolineando anzi che che nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte le cause (sia uomini che donne) del 49%, con punte del 90% per malattie dell’apparato respiratorio negli uomini".