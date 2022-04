Come organizzare un trasloco

Vuoi traslocare ma non sai bene da dove cominciare?

Niente paura... In questo breve articolo ti darò qualche utile consiglio per aiutarti ad organizzare al meglio il tuo primo trasloco, in maniera veloce ed ordinata. Dirai addio a stress e ansia!

Risparmiare con un imballaggio fai da te

Molte ditte di traslochi propongono un'offerta che comprende lo stesso imballaggio di oggetti e mobili.

Praticamente si occuperanno di tutto loro, persino di imballare per te piatti, bicchieri e quant'altro.

È un costo non trascurabile, che si aggira intorno ai 100-200 euro (o più, tenuto conto del numero di articoli da imballare). Perciò, se vuoi risparmiare qualcosina potresti rinunciare proprio a questo specifico servizio.

L'imballaggio fai da te diventa allora una buona scelta.

Come prima cosa, ti serviranno:

- Scatole di varie dimensioni;

- Scotch;

- Pluriball;

- Un pennarello.



Con questo materiale imballerai ogni tipo di oggetti.

Occhio a quelli più fragili!

Ricorda di imballare singolarmente e con cura ogni pezzo, usando 2/3 fogli di pluriball (la fantastica plastica "millebolle" che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo amato scoppiettare).

Puoi trovare con facilità i rotoli di pluriball in una qualsiasi ferramenta, o acquistarli direttamente online.

Il costo si aggira intorno ai 3-5 euro per una bobina di circa 5 metri.

Un'ottima alternativa è usare la carta igienica o la carta di giornale. Sì, hai letto bene, ho detto proprio "carta igienica"! È morbida, perciò, attutisce i colpi e non graffia.

Sarà sufficiente arrotolare i tuoi bicchieri o piatti con due o tre strati. E il gioco è quasi fatto!

Economico e soprattutto pratico, perché tutto quello di cui avrai bisogno lo hai a casa. O quasi...

A questo punto, ti basterà riporre tutto dentro gli scatoloni e chiuderli con lo scotch.

Ti consiglio di seguire un ordine nel riporli. Non mischiare! Meglio mettere in una scatola tutto quello che riguarda l'argenteria, in un'altra quadri e cornici, in un'altra ancora i libri, e così via...

Sono sicura tu abbia già capito a cosa ti servirà un pennarello.

È essenziale, infatti, non dimenticare di scrivere cosa contiene ogni scatola!

Ti assicuro che ti tornerà davvero utile quando dovrai sistemare tutto nel tuo nuovo appartamento.

Ditte di traslochi

Non è obbligatorio rivolgersi a una ditta specializzata di traslochi, ma ti consiglio di farlo se si tratta di un grande trasloco e se bisogna trasportare una grande quantità di oggetti e mobili fragili.

Rivolgersi a dei professionisti ti assicurerà una copertura in caso di danni, perché solitamente sono dotati di assicurazione.

Traslocare non è solo stressante ma può rivelarsi spesso anche molto costoso.

Come scegliere allora la ditta giusta, affidabile e al contempo economica?

Ogni ditta ha il suo listino prezzi dei traslochi e può offrire un servizio personalizzato.

L'obiettivo è quello di trovarne una ad un costo accessibile, confrontando i preventivi di diverse aziende.

Per farti un'idea del costo complessivo del tuo prossimo trasloco, Il listino prezzi dei traslochi farà sicuramente al caso tuo!

È indicato quello che generalmente è il costo medio per ogni servizio (come prezzo smontaggio e rimontaggio mobili, prezzo imballaggio e trasporto) ed eventuali costi extra.

Puoi trovare anche un pratico servizio di calcolo gratuito del costo indicativo del tuo specifico trasloco, che tiene conto di indicatori quale ad es. la distanza tra la vecchia e la nuova abitazione.

Ma quali sono le ditte di traslochi vicino a te?

Scoprirlo non è affatto difficile. Esistono elenchi dettagliati delle ditte di traslochi presenti in tutta Italia. Attraverso un pratico filtro per città o nome dell'azienda, potrai trovare in tutta comodità e con un semplice click la ditta più vicina a te.

Ulteriori consigli per un trasloco perfetto

Ecco ancora qualche ultima dritta: dopo aver svuotato casa, fai un ultimo giro e assicurati di non dimenticare nulla.

E, tieni bene a mente che il trasloco può essere un'occasione per liberarsi del superfluo!