NewCo per la gestione dell'igiene urbana a Savona, le perplessità del consigliere Arecco (FdI): "Tempi si allungano, a pagare saranno i cittadini"

A dirlo, in una nota, è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia ed ex vicesindaco Massimo Arecco, dopo le ultime vicende che hanno visto Sat e Iren ricorrere contro comune di Savona e il raggruppamento di imprese composta da Egea Ambiente, Docks Lanterna e IdealService per l'aggiudicazione del 49% della partecipazione in Sea-s srl, la New.co creata per la prosecuzione della gestione del servizio di raccolta rifiuti in successione ad Ata.

" Non c'è nulla da fare, quando ci si occupa di Ata incominciano i guai. Se ne sta accorgendo anche il sindaco Russo che, durante la campagna elettorale, su ogni argomento l'aveva fatta semplice semplice: 'ho le idee chiare, so cosa fare, adesso ghe pensi mi' ".

"Il ricorso recentemente presentato contro il comune di Savona dal raggruppamento temporaneo d'impresa formato da Iren e da Sat, in merito al bando di gara per l'acquisto del 49% delle quote di Ata, è l'ulteriore conferma che la materia è complessa, delicata, strategica e, per gestirla bisogna essere bravi! Al riguardo ho già depositato un'interpellanza al sindaco per ricevere chiarimenti, ma, sinceramente, non nutro aspettative sulla qualità delle risposte che mi verranno fornite nel corso del prossimo consiglio comunale. Per questa ragione, inizio da subito a formulare le mie personali considerazioni sulla vicenda, ovviamente di natura politica, senza entrare nel merito legale di quanto depositato al Tar" aggiunge Arecco.

"Da quanto si legge sui giornali locali, il ricorso non prevedrebbe la sospensiva e tutto ruoterebbe intorno alla costituzione della commissione aggiudicatrice - spiega - Se realmente detta sospensiva non fosse stata richiesta, mi domando quanto intenderà attendere il Comune di Savona prima di concludere le procedure di affidamento delle quote di Ata".