Addio ad Antonino Zichichi, il ricordo di Vaccarezza: "Persona autentica, diretta e priva di quella rigidità che spesso ci si aspetta dai grandi accademici"

Angelo Vaccarezza, consigliere regionale, ricorda Antonino Zichichi: lo scienziato e divulgatore, specializzato nel campo della fisica delle particelle, si è spento oggi all'età di 96 anni.

"Questa immagine risale al 2010, quando il Professor Antonino Zichichi venne a Savona per il progetto scientifico "EEE – Extreme Energy Events" (La Scienza nelle Scuole), un’iniziativa straordinaria nata per portare la fisica delle particelle direttamente tra i banchi delle superiori - ha dichiarato il consigliere regionale attraverso i social, con un'immagine che lo ritrae proprio al fianco di Zichichi - È stato un onore per me conoscerlo e apprezzarne il lato umano: una persona autentica, diretta e priva di quella rigidità che spesso ci si aspetta dai grandi accademici. Zichichi non è stato solo una figura chiave della fisica nucleare italiana. Mancherà, da oggi, un testimone instancabile della bellezza della scoperta che continua a ispirare intere generazioni".