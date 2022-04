Case in legno: quattro aspetti da non sottovalutare

Le case in legno stanno diventando sempre più popolari, grazie al loro comfort abitativo ed al fatto di potersi rilassare tanto nei fine settimana quanto in estate, ma non solo!

Sebbene il processo di costruzione di queste case in legno, in genere, venga eseguito da un team di professionisti, i proprietari stessi sono chiamati a prendere decisioni importanti basate sulle loro esigenze ed al budget che hanno a disposizione. Pertanto, dato che la costruzione di queste strutture non viene eseguita ogni anno, abbiamo deciso di condividere quattro aspetti importanti da considerare quando si costruisce una casetta estiva da sogno.

Vale la pena costruire una casa a più piani?

Chiedersi se vale la pena costruire case in legno abitabili economiche su più piani sia una cosa scontata, rimarrai piacevolmente colpito da quanto ciò possa influenzare la pianificazione dello spazio abitativo ed il prezzo stesso dell’intero edificio. Innanzitutto, se hai spazio a sufficienza nel terreno dove vorrai costruire, allora questo problema non si pone, poiché un piano potrebbe essere più che sufficiente. Tuttavia, una soluzione su più piani permette di creare spazi più ampi in casa senza doversi preoccupare di non avere spazio a disposizione in giardino. Nel caso tu non abbia molto spazio nel terreno dove vuoi costruire, potresti pensare di realizzare una casa su più piani, che permetteranno di avere dello spazio vivibile per tutta la famiglia.



Nella fase di progettazione del secondo piano della casa, è importante scegliere se optare per una base in legno o cemento; le prime vantano di un miglior isolamento termico ed acustico e sono più semplici da installare, in quanto non richiedono casseforme aggiuntive, rispetto alle basi in cemento. Oltre alla base, va scelto anche un pavimento di qualità: è importante calcolare i carichi, per evitare crepe o danni difficilmente riparabili.

Come scegliere le scale?

Un altro aspetto da considerare quando si sceglie di realizzare una struttura su più piani sono le scale; oltre ad essere belle da vedere, devono anche essere funzionali e garantire una certa sicurezza. Costruire case in legno non è un’attività che viene svolta ogni anno, pertanto si consiglia di svolgere dei calcoli molto precisi e valutare molte sfumature; un piccolo errore di pochi centimetri fatto in questa fase, potrebbe portare a danneggiare l’intero disegno ed installazione delle scale.

Prima di decidere la tipologia di scale da installare, valuta lo spazio che intendi assegnarle: ad esempio, scale larghe e girevoli dal design moderno non saranno la scelta più adatta in una stanza con dimensioni ristrette. È importante scegliere anche la tipologia e la forma delle scale in base a chi le utilizzerà: nel caso ci siano bambini o anziani che vivono in casa, si consiglia di prestare particolare attenzione a questo aspetto e, nel caso, applicare una protezione antiscivolo a ciascun gradino.

Una regola molto importante da rispettare quando si progettano le scale è relativa all’altezza di ciascun gradino: l’altezza dovrà essere uguale per tutti i gradini.

Le scale sono una delle prime cose che verranno progettate; perciò, realizzare gradini di altezza diversa potrebbe essere un problema difficilmente correggibile in futuro.

Invece, la larghezza delle scale non influisce direttamente sulla sicurezza, ma il rapporto tra altezza e larghezza sarà un fattore determinante per la sicurezza della scala stessa.

Secondo le regole generali della buona progettazione, l'altezza standard dei gradini dovrà essere di 15-19 cm; pertanto, nel calcolare le proporzioni dei gradini, la distanza tra il primo ed il secondo piano dovrà essere divisa per il numero più vicino che consente di ottenere l'altezza standard.

Sempre per quanto riguarda le scale, altro fattore non di minor importanza è l'angolo di inclinazione. Quando si progettano le scale per case in legno, è importante tener presente che il loro angolo di inclinazione non dovrà superare i 45 gradi. Scale con un angolo di inclinazione maggiore saranno adatte solo se porteranno a locali utilizzati poco di frequente (ad esempio, quelli che portano ad una cantina).

L'ultima cosa a cui dovresti prestare particolare attenzione sono le ringhiere; l'altezza di sicurezza consigliata per le ringhiere delle scale dovrà essere compresa tra 80 e 90 cm, anche se si consiglia di regolare tale altezza a seconda dei propri scopi.

Infine, è importante ricordare che il design stesso della scala avrà un impatto significativo sul costo finale della struttura. Attualmente, in base ai prezzi di mercato, il prezzo medio di una scala varia tra 1.000 a 2.500 euro. È vero, se si sceglie una scala dal design esclusivo o soluzioni architettoniche uniche, il prezzo potrà aumentare significativamente, così come i materiali scelti per la costruzione della scala stessa. La versione più semplice e probabilmente più comune delle scale è la scala in legno ad un livello, realizzata con legno di pino o altro legno di conifere; tale soluzione, se progettata correttamente, potrà avere un prezzo compreso tra 900 a 2.000 euro.

Le scale curve di design realizzate con legno tenero, che sono piuttosto simili alle scale diritte, ma di solito con una singola curva di 90 gradi, hanno un prezzo di circa 3.000 euro. Il prezzo di una scala a chiocciola parte da 1.800 euro, ma a seconda delle dimensioni, del design e dei materiali utilizzati, può arrivare a 5.000 euro e oltre.

Come arredare gli interni?

Molte persone associano ancor oggi le case in legno allo stile country, ma ciò non significa che una struttura in legno non possa essere moderna. Quindi, quando inizi ad allestire gli interni della tua casetta estiva, pensa al loro aspetto di modo da soddisfare al meglio le tue esigenze ed il tuo gusto personale.

Le case in legno vengono associate alla natura, ma il mercato attuale delle costruzioni offre molte opzioni moderne.

Probabilmente, il materiale per la decorazione d'interni più popolare, che può essere combinato perfettamente con il legno, rimane il cartongesso. Grazie ad esso, potrai realizzare diverse varianti per la disposizione dei locali e, così facendo, diversificare facilmente gli interni di ciascuna stanza. Combinando pareti e soffitti in cartongesso con legno naturale o lavorato, non solo darai allo spazio modernità, ma manterrai anche il naturale aspetto del legno.

La combinazione di legno e cartongesso non è, però, l'unica soluzione che garantisce modernità agli ambienti. La casa in legno diventerà bella ed elegante abbinando piastrelle e frammenti di pietra nei locali interni. A tal proposito, potresti pensare di installare un camino con pietre o frammenti di piastrelle attaccati alle pareti. I frammenti di pietre o le piastrelle possono essere una scelta molto pratica e ideale in un ambiente come la cucina o in un bagno: questi materiali, attaccati alle pareti, sono più facili da mantenere e si abbinano bene a qualsiasi tipologia di legno, conferendo alla stanza uno stile distintivo. Per quanto riguarda il pavimento di una casa in legno; le moderne case in legno sono caratterizzate da una varietà di opzioni. A tal proposito, esse possono essere realizzate con pannelli di legno naturale, laminato con una trama in legno, la pietra, piastrelle o tappeti. Tuttavia, queste ultime opzioni vengono utilizzate meno spesso nelle strutture in stile moderno.

Altro argomento particolarmente importante per quanto riguarda la decorazione degli interni sono i colori delle pareti. Il colore delle pareti, oltre a caratterizzare lo stile delle stanze, darà la sensazione di spazio e luminosità. In linea generale, non è difficile capire che i colori più chiari daranno, agli interni, una sensazione di luce e maggiore “spaziosità”. Un interno luminoso sarà anche una soluzione insostituibile nel caso in cui la casa in legno è priva di finestre o se la luce che filtra attraverso le finestre viene bloccata dagli alberi esterni, che crescono all’esterno nel perimetro della casa. Nel caso la scelta di utilizzare solo colori chiari all'interno ti sembrasse piuttosto noiosa, potresti pensare di lasciare alcune parti in legno naturale.

Garage vs. ripostiglio?

Se una delle tue attività preferite è dedicarti al giardinaggio, potresti pensare di realizzare un piccolo garage dove riporre i tuoi attrezzi da giardino (come rastrelli o, persino, un tosaerba di grandi dimensioni).

Tuttavia, installare un garage non è la soluzione più economica per case in legno, soprattutto se non si ha intenzione di sfruttare il garage per riparare la propria auto dalla pioggia o dal freddo in inverno.

Nel caso in cui si decidesse di installare un garage nella propria casetta in legno, è importante considerare che la superficie del garage non verrà contata come area calpestabile e non sarà necessario richiedere un permesso di costruzione, nel caso in cui la superficie totale della casa non superi gli 80 metri quadrati ed un’altezza di 8,5 metri.

Pertanto, l'installazione di una casa in legno senza permesso con un garage integrato limiterà notevolmente lo spazio abitativo.

Per quanto bene possa essere progettato il garage e per quanto possa essere utile (p.es per mettere al riparo l’auto o per riporre i propri attrezzi), è importante notare che la stessa funzione potrà essere svolta anche da un ripostiglio posto vicino la casetta. Questo ripostiglio potrà essere utile per contenere gli oggetti della casa usati meno di frequente (p.es un albero di Natale) ed aiuterà a liberare zone di passaggio (p.es corridoi), il che renderà più semplici le pulizie e tenere in ordine.

Alternativamente, potresti pensare di realizzare una pergola, dove riporre la tua auto sia in estate che in inverno, poiché la proteggerà dalla pioggia e dal sole. Inoltre, questa soluzione sarà molto più economica rispetto ad un garage o un ripostiglio e svolgerà la medesima funzione.

Per quanto riguarda il garage, è importante sottolineare l’utilità ed i vantaggi di queste strutture: oltre a tenere al coperto l’auto, non sarà più necessario rimuovere il ghiaccio sul vetro ogni mattina. Per questo motivo, iniziare la giornata sarà più piacevole e non dovrai attendere che l’auto si riscaldi prima di partire. Tuttavia, si consiglia di progettare nel dettaglio la struttura, di modo che possa ospitare anche attrezzi, elettrodomestici (p.es una lavatrice), una zona per lavorare o per stendere.