Albenga, un mese di giugno all’insegna dello sport e del successo

Albenga chiude un mese di giugno da record, confermandosi ancora una volta città dinamica e sempre più orientata allo sport e alla valorizzazione del territorio. Gli eventi organizzati nel corso del mese hanno attirato numerosi visitatori, coinvolto atleti provenienti da tutta Italia e offerto alla cittadinanza l’occasione di vivere appieno la propria città, tra sport, natura e divertimento.

Il calendario sportivo si è aperto con "Dritti all’Isola", l’iniziativa che ha permesso ai partecipanti (oltre 600 provenienti anche da fuori regione) di immergersi nella bellezza del mare di Albenga con attività outdoor tra kayak, sup e snorkeling, con lo sfondo suggestivo dell’Isola Gallinara. Una giornata che ha unito sport, rispetto per l’ambiente e promozione del patrimonio marino locale.

Grande successo anche per la giornata precedente (14 giugno) dedicata all’outdoor e al mare, che ha trasformato il litorale in una palestra a cielo aperto, offrendo esperienze gratuite, laboratori, prove sportive e momenti di sensibilizzazione ambientale.

Un altro momento clou è stato rappresentato dai Campionati Giovanili Nazionali di XCO (Cross Country Olimpico), che hanno portato ad Albenga oltre 800 giovani atleti, famiglie e appassionati di mountain bike da tutta Italia. Un evento di grande rilevanza che ha contribuito a far conoscere il territorio anche agli amanti dello sport su due ruote.

Non da meno Albenga Fitness, l’evento che ha riunito istruttori, palestre e appassionati in una due giorni di movimento, benessere e socialità nel cuore della città. Un’occasione per tutti – dai più giovani ai meno giovani – per scoprire e provare diverse discipline in un’atmosfera festosa e coinvolgente con momento clou la corsa del cuore che si è svolta ieri (domenica 29 giugno) con oltre 600 partecipanti.

“Giugno è stato un mese straordinario per Albenga – commenta il sindaco Riccardo Tomatis – grazie a un programma ricco di iniziative sportive che hanno saputo attrarre visitatori e offrire ai nostri cittadini nuove occasioni per vivere attivamente la città. Il mese dello sport ha dimostrato come lo sport possa essere uno strumento potente di promozione territoriale, aggregazione e benessere”.