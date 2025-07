Nasce il Panathlon Club "Alassio non solo mare" per promuovere e difendere i valori dello sport

Promuovere e diffondere la cultura e l’etica sportiva, ma anche approfondire e difendere i valori dello sport come strumento di formazione e valorizzazione dell’individuo, e come veicolo di solidarietà tra persone e comunità di tutto il mondo. Nasce il Panathlon Club «Alassio non solo mare», formato da 53 persone, per un’associazione apolitica e senza finalità di lucro. Dallo scorso mese di giugno, il neonato club è stato ammesso al Panathlon International.

Il ruolo di presidente del Panathlon alassino è ricoperto da Emanuela Preve, affiancata nel direttivo da Roberta Zucchinetti, Luca Musella, Alessandro Navone, Ilario Simonetta, Luca Villani, Carlomaria Balzola e Carlo Bergia. Nel ruolo di vicepresidente è stato indicato Bruno Broccanello, in quello di tesoriere Matteo Aicardi e di segretario Gianemanuele Fracchia.

Fanno parte del lungo elenco dei soci che hanno aderito con orgoglio al neonato club campioni dello sport come Riccardo Patrese, Luminosa Bogliolo, Gianni Sommariva, Claudio Chiappucci, Gabriele Bruni, Pietro e Gianfranco Sibello e Arnaldo Bologni.

Il presidente, affiancato dal direttivo, dichiara che l’intenzione è quella di prestare la massima attenzione all’inclusione e al territorio, valorizzando tutte le associazioni sportive già presenti. I membri saranno impegnati nel dare valore al significato della parola “Panathlon”, che deriva dal greco “PAN” = tutti + “ATHLON” = sport, quindi “Tutti gli Sport”, seguendo uno dei principi chiave: “Ludis iungit”, ovvero “Il Gioco unisce = Lo Sport unisce”.

La passione per lo sport ha unito un gruppo di atleti ed ex atleti di varie discipline sportive (dalla vela al tennis, dall’automobilismo all’equitazione, dallo sci al calcio), che avrà il compito di divulgare e difendere i valori dello sport, inteso come strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà.

Tra i principi dello statuto del club alassino figurano una serie di interventi mirati, volti a diffondere messaggi concreti per favorire la pratica dello sport ispirato ai valori dell’olimpismo, quale strumento indispensabile di educazione e formazione degli individui nella società contemporanea.

"Il Panathlon – ricorda il direttivo – unisce per mezzo dei giochi. Con quell’espressione si esprime anche il contenuto etico, morale e culturale del club".

I soci sono tutte persone con un passato di impegno importante nello sport. Tutti insieme iniziano a dare vita a un percorso impegnativo per sostenere lo sport e la crescita dei ragazzi, un organismo che rappresenta sicuramente un ulteriore vantaggio per il movimento sportivo del territorio.

"Sapere di avere validi alleati nella comunità locale, impegnati nella promozione di valori come rispetto, lealtà, sacrificio, indispensabili per far crescere una società migliore, sarà motivo di fierezza. Sicuramente nasceranno proficue collaborazioni per essere in sintonia nel radicare sempre di più la bellezza e la forza dello sport ad Alassio".