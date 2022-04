Il mondo della sanità savonese in lutto per la scomparsa dell'ex primario Giuseppe Santoro

La sanità savonese è in lutto per la scomparsa dell'ex primario Giuseppe Santoro. Si è spento all'età di 76 anni il dottore, ex numero uno del reparto di Dermatologia dell'ospedale San Paolo di Savona.

Residente ad Albisola Superiore, aveva iniziato a svolgere la professione come medico di famiglia passando poi a lavorare all'ospedale di Albenga e successivamente al nosocomio savonese.

"Il Consiglio di Amministrazione, tutti i Volontari e i Soci della Croce Verde partecipano al dolore della famiglia per la perdita del Dottor Giuseppe Santoro, nostro Direttore Sanitario dal 1974 1993, proseguendo negli anni la sua collaborazione. La sua competenza e disponibilità ci sono sempre state di aiuto e di stimolo a seguire l'esempio" il messaggio di cordoglio e di ricordo della Croce Verde albisolese nei confronti del socio benemerito.